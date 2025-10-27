　
地方 地方焦點

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

▲台東縣府要求各單位強化交通維安。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府要求各單位強化交通維安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府於27日下午在縣府第一會議室召開10月份道路交通安全聯繫會報，由縣府主辦、縣警察局承辦，台東縣議會、各警分局長及相關單位代表共同出席。縣府特別針對即將登場的「2025台灣國際衝浪公開賽」，要求警察局及各編組單位加強交通疏導、行車動線規劃與宣導工作，確保活動期間交通順暢與安全無虞。

縣府指出，今年9月底至10月間共有四個連續假期，感謝警察同仁及各道安夥伴通力合作，透過完善的交通疏導與宣導措施，讓假期期間的交通秩序良好、行車安全順暢，也成功吸引大量觀光人潮，展現出台東縣整體交通管理的成效。縣府強調，這些努力不僅有效降低交通事故發生率，也讓外地旅客對台東留下深刻而良好的印象。

針對即將於11月4日至11日在東河鄉金樽漁港舉辦的「2025台灣國際衝浪公開賽」，縣府要求主辦單位與警察局、交通及觀光等相關部門密切協調，完善交通疏運規劃及現場秩序維護，特別是風景區及主要道路沿線的交通管制與人車分流安排，確保活動期間交通動線順暢，並為國內外選手與遊客營造安全、舒適的旅遊環境，展現台東的友善形象。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠於會中報告表示，自114年4月起，執法小組每週針對高風險違規熱區辦理三日「交通違規大執法專案」，加強取締嚴重影響行車安全的行為。特別在9月交通安全月期間，更鎖定人行道違停、未停讓行人等影響行人安全的違規項目，加強執法與宣導，落實「人本交通」理念。經統計，9月份台東縣未發生A1類死亡交通事故，顯示執法與宣導成效顯著。警方將持續強化取締與教育並行的作法，協助民眾建立正確用路觀念，營造更安全的交通環境。

10/25 全台詐欺最新數據

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

