地方 地方焦點

中央地方協力治水　完善台東雨水下水道系統提升整體防洪能力


▲中央地方攜手治水。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東/台東報導

台東市多處地勢低窪地區每逢強降雨即容易出現積水情形，為改善當地排水系統並提升防洪韌性，縣府積極向中央爭取經費。立法院內政委員會27日由召集委員黃建賓安排率團南下視察，了解台東市雨水下水道建設推動情形。台東縣長饒慶鈴親自出席，爭取市區及南王地區易淹水地段的改善經費，展現中央與地方攜手治水的決心，共同守護民眾生命財產安全。

立法院內政委員會召集委員黃建賓此次視察，內政部次長吳堂安、國土管理署署長吳欣修等相關主管，以及縣府建設處與台東市公所代表皆陪同出席。首站來到台東市豐榮路69巷，了解周邊積淹水現況與改善規劃。建設處說明，該區地勢低窪，豪雨時常因排水瓶頸造成積水成災。縣府已提出「台東市I2-4至I2-9支線雨水下水道興建工程」，總經費約8,000萬元，並配合土地徵收約3.5億元，將開闢柳州街計畫道路及其周邊連接道路，同步建置雨水下水道，串聯既有排水系統。工程完成後，將可有效改善豐榮國小與周邊社區的淹水問題，強化地方防洪效能。

視察行程第二站前往浙江路與四維路口周邊，縣府指出，該區長期因排水斷面不足導致積水，特別推動「台東市1至1-6號幹線雨水下水道興建工程」，全長約830公尺，經費約6,750萬元，路線自開封街、強國街、博愛路延伸至馬亨亨區域排水，藉此分流浙江路及中正路的既有排水量，預期可顯著提升市區排水效率。

行程最後一站抵達台東市更生北路596巷，饒慶鈴縣長與立委陳瑩、議員陳政宗、周達三等人也共同到場關心。該區因地勢低窪與排水不良，長期飽受積淹水之苦。縣府提出「卑南C幹線雨水下水道興建工程」，規劃於更生北路鐵路橋以北路段及596巷設置雨水下水道，並與鐵道局合作，將排水導入拓寬後的大排。工程經費概估約2億9,000萬元，另購地費用約7,545萬元。縣府同時研議開闢文化公園路至文昌路的都市計畫道路，受《文化資產保存法》限制部分，將尋求中央協助解套，期望透過側溝與道路系統的整合，提升整體流域治理效益，根本改善聚落積水問題，並優化台東車站周邊交通路網。

饒慶鈴縣長表示，氣候變遷下極端降雨事件愈加頻繁，縣府正依據整體雨水下水道系統規劃，分年推動各區排水工程，並積極爭取中央補助，完善市區排水骨幹，從根本強化防洪韌性，打造「安全、宜居、永續」的韌性城市。

黃建賓委員強調，治水工程攸關民生與公共安全，未來將在立法院持續協助中央與地方協調經費與法規支持，讓各項排水工程順利推動，讓台東的居民能在更安全的生活環境中安居樂業。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

