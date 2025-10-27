中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

▲台東禁外縣市豬隻入境至11月26日。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府因應中央延長全國活豬禁宰、禁運措施至11月6日，隨即啟動跨局處聯防機制，由農業處統籌，結合衛生局、環境保護局、教育處及警察局等單位，加強防疫監測與市場管理。縣長饒慶鈴強調，縣府除全力配合中央政策外，亦主動超前部署，自主延長禁運時程至11月26日，暫停外縣市豬隻進入台東肉品市場拍賣屠宰，守護地方畜牧產業安全與民眾食的健康。

農業處指出，全縣64家養豬場均已完成電訪及視訊訪視疫調，豬隻健康情況正常。動物防疫所將持續監測轄內養豬場狀況，並加強場區及周邊環境消毒，督導各養豬班落實生物安全與即時通報機制。台東縣自108年起即全面禁止以廚餘養豬，現由環保局統一處理餐廚廢棄物，各級學校及餐飲業者皆有合法去化管道，聯合稽查亦持續進行，確保禁用政策落實。

饒慶鈴縣長表示，防疫期間縣府除配合中央指令外，也兼顧市場穩定與民生需求。自10月23日起，縣府協調各公所，公有市場豬肉攤暫停收取租金，相關差額由縣府補貼，以減輕攤商負擔。對於養豬戶，縣府也將配合中央補助與紓困方案，協助業者共度防疫期。

在配合防疫的同時，教育處已指示各校午餐暫停使用溫體豬肉，改採CAS認證冷凍豬肉，並以國產雞肉、海鮮及豆製品等替代，兼顧學生營養與食品安全。衛生局則針對肉品來源、運輸及市售標示加強稽查，結果均未發現異常；警察局同步強化道路稽查與運輸管制，嚴防外縣市豬隻跨區進入台東。

縣府呼籲養豬業者及民眾共同配合政府防疫措施，落實「不餵廚餘、不探豬、不跨區移動豬隻」原則。如發現豬隻異常死亡，請立即通報動物防疫所，共同守護台東的畜牧安全與食品衛生。