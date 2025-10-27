　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

永續方舟館志工隊以專業與熱情服務　推動永續教育更深入人心

▲永續方舟館志工隊展專業熱情。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲永續方舟館志工隊展專業熱情。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣環保局永續方舟館志工隊以專業服務與熱忱投入，展現推動永續教育的強大能量。今年度志工隊共投入約350人次參與館內服務，從接待導覽到課程協助，都以積極的行動實踐「服務在館內，永續在行動」的精神。

志工們除在館內一樓櫃檯協助接待民眾外，也投入展館解說與教學支援，讓前來參訪的社會福利團體與各級學校師生，在專業導覽與互動體驗中，更深刻理解環境教育與永續發展的重要性。志工隊長黃良培表示，透過持續的投入與熱忱服務，希望能將永續理念融入更多人的生活日常，讓環境教育成為全民的共同實踐。

台東縣政府指出，自永續方舟館啟用以來，便積極串聯社區、學校與社福單位，推動多元化的環境教育，而志工隊更是其中不可或缺的重要夥伴。今年在志工隊熱情的參與下，永續教育已成功深入不同場域，擴大了社區學習的觸角，也展現地方政府在推動永續發展上的決心與努力。志工隊的貢獻，不僅是教育推廣的助力，更是連結社區與永續理念的重要橋梁。

環保局進一步說明，志工隊除支援導覽服務外，也協助環保手作及特色體驗課程，讓不同年齡層的學員在實作中學習環保觀念，培養愛護環境的生活態度。這樣的服務模式，使永續方舟館不只是展示空間，更成為融合教育、體驗與社區參與的重要平台。

為確保志工具備專業素養，館方持續辦理核心能力培訓，包括展館解說技巧、環保手作教學與課程引導等，透過集體課程與個別輔導並行的方式，持續提升志工專業度與服務品質。環保局表示，未來將推動制度化的志工培訓與管理，協助志工發揮所長，並在隊長黃良培的帶領下，讓志工隊持續茁壯，成為推動台東環境教育與永續發展的堅實力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
探望老父遇死劫！酒駕男撞飛孝子「車都爛了」　他頭顱骨折亡
快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中
快訊／樂天桃猿G5打線出爐
資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒
交纏CEO雙亡！25歲正妹是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上
反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光
快訊／棒次大調整！中信兄弟G5打線出爐
張峻鬧場踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

西螺大橋動工補強　張麗善、王惠美同祈安全圓滿

中央地方協力治水　完善台東雨水下水道系統提升整體防洪能力

「快樂放電日」11月1日登場　黃偉哲邀親子同樂曾文市政願景園區

永續方舟館志工隊以專業與熱情服務　推動永續教育更深入人心

台南市強化非洲豬瘟防疫　全市跨局處聯防、全面動員

重陽節前送暖！台電高雄區處「電」亮希望　贈扶助金助急難家庭

因應非洲豬瘟疫情！台南市召開食安會議　強化後市場及餐桌端管理

從屠宰到餐桌全面把關　台南市召開食安會議防範非洲豬瘟

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

西螺大橋動工補強　張麗善、王惠美同祈安全圓滿

中央地方協力治水　完善台東雨水下水道系統提升整體防洪能力

「快樂放電日」11月1日登場　黃偉哲邀親子同樂曾文市政願景園區

永續方舟館志工隊以專業與熱情服務　推動永續教育更深入人心

台南市強化非洲豬瘟防疫　全市跨局處聯防、全面動員

重陽節前送暖！台電高雄區處「電」亮希望　贈扶助金助急難家庭

因應非洲豬瘟疫情！台南市召開食安會議　強化後市場及餐桌端管理

從屠宰到餐桌全面把關　台南市召開食安會議防範非洲豬瘟

「烤肉烤起來、贏球贏過來！」　奪冠後再烤？古久保笑：想烤就烤

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

堤諾比薩開賣「爆量香菜系列」　炸雞、氣泡飲一次吃

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

看《回魂計》太入戲！傅孟柏賣場「被陌生男挑釁」笑了：情緒複雜

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

兄弟陷火力瓶頸！得點圈22打數1安　平野：要動腦對決強投

中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

【燕子口堰塞湖】降壩引流！通報民眾「勿靠近立霧溪河道」

地方熱門新聞

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

台中豬場爆「無照誤診」　豬農幫獸醫佐喊冤

南消結合保育季宣導居家防火意識

挑戰極限！台南「頑繩」隊勇奪Grimp Taiwan全國第3

集集半程國際馬拉松開放報名

深夜開AB車進白河拜廟祈福男被攔查車牌不符恐挨罰8.6萬元

馬光中醫家庭日1200人響應！嗨抽機票員工爽翻

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

中華醫大57週年校慶公佈傑出校友9人獲選成華醫之光受表揚

遠百成功店高層複合建築實地踏勘南消七大隊強化救災通訊

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

遭指避查豬瘟物流車　嘉里大榮喊冤誤會

更多熱門

相關新聞

東警推動婦幼安全教育　深入校園向下扎根守護童心

東警推動婦幼安全教育　深入校園向下扎根守護童心

台東縣警察局為強化婦幼安全觀念與提升幼童自我保護能力，日前前往初鹿國小附設幼兒園舉辦親職教育與自我保護宣導活動。活動以性別自我保護繪本為主題，透過說故事與情境互動，引導孩子認識身體隱私處、自主權與身體界線，並結合有獎徵答與親子體驗，讓學習在遊戲中自然發生，達到寓教於樂的效果，現場氣氛熱烈、深受師生喜愛。

普發現金造冊秩序良好　大武警貼心服務到位並同步防詐宣導

普發現金造冊秩序良好　大武警貼心服務到位並同步防詐宣導

關山警迅速偵破連續竊盜案　賊遭收押安定民心

關山警迅速偵破連續竊盜案　賊遭收押安定民心

溫馨女警深夜送暖　體貼守護醉倒男安全返家

溫馨女警深夜送暖　體貼守護醉倒男安全返家

帥警被控勤務間練健身　PO文反控長官霸凌

帥警被控勤務間練健身　PO文反控長官霸凌

關鍵字：

方舟館志工台東

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面