永續方舟館志工隊以專業與熱情服務　推動永續教育更深入人心

▲永續方舟館志工隊展專業熱情。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣環保局永續方舟館志工隊以專業服務與熱忱投入，展現推動永續教育的強大能量。今年度志工隊共投入約350人次參與館內服務，從接待導覽到課程協助，都以積極的行動實踐「服務在館內，永續在行動」的精神。

志工們除在館內一樓櫃檯協助接待民眾外，也投入展館解說與教學支援，讓前來參訪的社會福利團體與各級學校師生，在專業導覽與互動體驗中，更深刻理解環境教育與永續發展的重要性。志工隊長黃良培表示，透過持續的投入與熱忱服務，希望能將永續理念融入更多人的生活日常，讓環境教育成為全民的共同實踐。

台東縣政府指出，自永續方舟館啟用以來，便積極串聯社區、學校與社福單位，推動多元化的環境教育，而志工隊更是其中不可或缺的重要夥伴。今年在志工隊熱情的參與下，永續教育已成功深入不同場域，擴大了社區學習的觸角，也展現地方政府在推動永續發展上的決心與努力。志工隊的貢獻，不僅是教育推廣的助力，更是連結社區與永續理念的重要橋梁。

環保局進一步說明，志工隊除支援導覽服務外，也協助環保手作及特色體驗課程，讓不同年齡層的學員在實作中學習環保觀念，培養愛護環境的生活態度。這樣的服務模式，使永續方舟館不只是展示空間，更成為融合教育、體驗與社區參與的重要平台。

為確保志工具備專業素養，館方持續辦理核心能力培訓，包括展館解說技巧、環保手作教學與課程引導等，透過集體課程與個別輔導並行的方式，持續提升志工專業度與服務品質。環保局表示，未來將推動制度化的志工培訓與管理，協助志工發揮所長，並在隊長黃良培的帶領下，讓志工隊持續茁壯，成為推動台東環境教育與永續發展的堅實力量。