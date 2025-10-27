　
綠排審「海纜七法」　藍黨團：請問民進黨拿出什麼恢復海峽縱深？

▲先前台馬海纜全斷緊急啟動備援，海巡派艇攔截「可疑貨船」調查。（圖／記者林名揚翻攝）

▲先前台馬海纜全斷緊急啟動備援，海巡派艇攔截「可疑貨船」調查。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣周遭海纜遭破壞案層出不窮，立法院經濟委員會民進黨召委陳亭妃30日排審包括《電信管理法》、《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》、《氣象法》、《商港法》與《船舶法》的「海纜七法」修正草案。對此，國民黨立法院黨團今（27日）表示，不容任何人或組織惡意破壞我國基礎設施，所以在合理範圍內加強管理及處罰，保障國家安全是2300萬國人共同的責任，不必懷疑，也無需討論；但也要反問喪權辱國的民進黨拿出什麼作為，恢復海峽縱深？

國民黨團27日下午表示，立法院經濟委員會民進黨召委本周將審查所謂的「海纜七法」，意圖對海纜及相關基礎設施惡意破壞及違規行為，立法加重處罰，目標直指對岸商船、油輪或曾劃破海底電纜的船隻加強列管。

國民黨團說，黨團對此重申，國家安全人人有責，不容任何人或組織惡意破壞我國基礎設施，在合理範圍內加強管理及處罰，保障國家安全是2300萬國人共同的責任，不必懷疑，也無需討論。

國民黨團表示，但他們也要反問民進黨政府，「馬政府時代兩岸間有這些灰色地帶滋擾行為嗎？完全沒有！」事實上，馬政府執政的時候，中共軍機不曾越過海峽中線，更沒有圍台軍演，喪權辱國的民進黨，把海峽中線的防衛縱深丟失，危害國家安全，請問民進黨拿出什麼作為，恢復海峽縱深？

立法院經濟委員會30排審海纜7法，目前各項草案除行政院版本跟國民黨立委邱鎮軍擬具「天然氣事業法第五十五條之一條文修正草案」、「電業法第七十一條之一條文修正草案」外，其他都由綠委提案。

行政院9月18日拍板海纜7法，修法牽涉數發部、經濟部、交通部，將各類海纜、自來水及天然氣管線皆納入保護，蓄意破壞可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，並有加重處罰類型及未遂犯類型；增訂過失犯罰則，可處6月以下有期徒刑、拘役或科新臺幣200萬元以下罰金。另外，也增訂沒入船舶或其他機械設備等犯罪工具的規範。

10/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鄭智化道歉！坦承「連滾帶爬」是情緒用詞　親感謝地勤人員

