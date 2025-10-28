彰化單車機車碰撞！2男當街火爆互推路人看傻　衝突畫面曝光

▲彰化員林市鬧區發生車禍爆肢體衝突互告。（圖／翻攝自臉書／員林人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市鬧區（24）日晚間發生一起行車糾紛演變成肢體衝突的事件，一名自行車騎士與機車騎士發生碰撞後，爆粗口與推擠，雙雙掛彩互提告訴，全程被路人錄下，畫面在網路上流傳，引發熱議。全案警方已依法處理，依涉強制及傷害等罪嫌送辦。

這起事件發生在24日晚間6點51分左右，地點位於員林市南昌東路上。從曝光的畫面可以看到，自行車騎士與機車騎士同向行駛，疑似因未保持安全間隔而發生碰撞。事故發生後，自行車騎士當場倒地，起身後一度情緒失控，氣得飆罵將對方推倒。機車騎士摔倒時還波及到路旁另一輛機車，2人當場在馬路上爆發激烈推擠，引來不少路人圍觀。

▲彰化員林市鬧區發生車禍爆肢體衝突。（圖／翻攝自臉書／員林人大小事）

警方獲報後趕抵現場，發現兩人均有輕微傷勢。經過初步調查，這起衝突起因於雙方行車時未保持安全間隔，導致碰撞事故。事後兩騎士互相指控對方涉及強制罪與傷害罪，全案已依規定受理，後續函送彰化地方檢察署偵辦。

警方提醒民眾，遇到行車糾紛應保持冷靜，立即報警處理，切勿私下以暴力解決問題。同時也呼籲所有用路人，無論是駕駛汽車、機車或騎乘自行車，都應遵守交通規則，保持安全行車間隔，共同維護道路安全，避免類似衝突再次發生。