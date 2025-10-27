　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

▲大陸A股持續飆漲，上證指數一度逼近4000點大關。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸A股持續飆漲，上證指數一度逼近4000點大關。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股市場今（27）日開盤後走勢強勁，滬深三大指數全面上揚，滬指一度逼近4000點整數關卡，漲幅達1.04%。盤面上稀土、煤炭、鋼鐵等板塊表現突出，CPO與核聚變概念股領漲，而光伏（太陽能，下同）、教育及遊戲板塊則逆勢走弱。

《澎湃新聞》報導， A股三大股指10月27日集體高開。盤初快速走高後，兩市維持高位震盪走勢，午前再度走高，滬指劍指4000點關口。

截至早盤收盤，上證綜指漲1.04%，報3991.35點；深證成指漲1.26%，報13457.28點；創業板指漲1.54%，報3220.52點；科創50指數漲0.8%，報1473.87點。

滬深兩市合計成交金額達1.56兆元（人民幣，下同），共有3743檔個股上漲、1485檔下跌。通信、有色金屬板塊領漲，仕佳光子、澄天偉業等多股漲停；傳媒與食品飲料板塊走弱，游族網絡、東鵬飲料等跌逾1%。

中信證券分析認為，近期A股風格切換基本結束，市場正回歸以業績為導向的結構行情。分析報告指出，活躍資金已完成調整，低波紅利板塊快速修復，中美談判及三季報落地後，市場焦點轉向2026年具持續高增潛力的產業。具產業鏈安全優勢的製造業，以及AI端側應用，可能成為新一輪上升主線。

中信建投則表示，雖然10月以來市場情緒降溫、增量資金流入放緩，但整體仍保持穩健。隨中美釋出和緩訊號、經貿磋商持續推進，海外市場風險偏好修復，短期A股下行空間有限，後續或以震盪盤整為主。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓
快訊／八點檔男星酒駕被逮！畫面曝光
快訊／藝人閃兵案今開庭！　傳喚名單一次看
「黑色士兵」參戰　彰化「黑水虻部隊」月吞300噸廚餘
必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔
南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

阿里前CEO張勇購入香港半山豪宅　58.38坪要價2.12億新台幣

陸中紀委一日連敲「三虎」　國家國防科技工業局前副局長也落馬

陸國家統計局：1-9月規模以上工業企業利潤增長3.2％

遊客手卡恐龍嘴失血色發白　博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡　陸媒：都屬中國

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

阿里前CEO張勇購入香港半山豪宅　58.38坪要價2.12億新台幣

陸中紀委一日連敲「三虎」　國家國防科技工業局前副局長也落馬

陸國家統計局：1-9月規模以上工業企業利潤增長3.2％

遊客手卡恐龍嘴失血色發白　博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡　陸媒：都屬中國

京都最新「獨旅友善飯店」將開幕　還有24小時商店、4分鐘到地鐵

翁曉玲提案縮短選前民調冷靜期　綠委批破壞國安：助中國介選？

腦機介面之父再出手！晶片植入讓失明15年婦人重見光明

少了他們3個！EXO回歸12月開見面會　官方證實：張藝興也會加入

「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓

美日擬簽「重要礦物」合作備忘錄　聚焦日本對美5500億美元投資

《影后》楊謹華主題曲出自她！　超狂星二代身份曝光

快訊／周孝安連假酒駕被逮！剛上路就被攔查　酒測畫面曝光

穿越課本到實驗現場　長榮中學數理實驗班探索農生與地球科學奧祕

泰籍女觀光名義來台當車手提領7萬　機場出境前被攔截

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ

大陸熱門新聞

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

撿獲大陸霹靂-15飛彈　印度正尋求仿製：是一款好武器

港男大生看色情網站亡！螢幕停在鹹濕圖

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

袋裝麵包出現「活蟑螂」！　密封空間竟能存活

13歲離家女孩失聯7天！　結局大逆轉：躲空房間玩手機

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

遊客手卡恐龍嘴失血色發白 博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

統戰APP傳12萬人登記　陸委會：搜不到

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

鄭智化「連滾帶爬」上機　深圳機場道歉

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」 有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

更多熱門

相關新聞

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

主動提離婚！他「1打7」4個月崩潰求復合

主動提離婚！他「1打7」4個月崩潰求復合

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

關鍵字：

股市大陸A股滬指上證

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面