陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

▲大陸A股持續飆漲，上證指數一度逼近4000點大關。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股市場今（27）日開盤後走勢強勁，滬深三大指數全面上揚，滬指一度逼近4000點整數關卡，漲幅達1.04%。盤面上稀土、煤炭、鋼鐵等板塊表現突出，CPO與核聚變概念股領漲，而光伏（太陽能，下同）、教育及遊戲板塊則逆勢走弱。

《澎湃新聞》報導， A股三大股指10月27日集體高開。盤初快速走高後，兩市維持高位震盪走勢，午前再度走高，滬指劍指4000點關口。

截至早盤收盤，上證綜指漲1.04%，報3991.35點；深證成指漲1.26%，報13457.28點；創業板指漲1.54%，報3220.52點；科創50指數漲0.8%，報1473.87點。

滬深兩市合計成交金額達1.56兆元（人民幣，下同），共有3743檔個股上漲、1485檔下跌。通信、有色金屬板塊領漲，仕佳光子、澄天偉業等多股漲停；傳媒與食品飲料板塊走弱，游族網絡、東鵬飲料等跌逾1%。

中信證券分析認為，近期A股風格切換基本結束，市場正回歸以業績為導向的結構行情。分析報告指出，活躍資金已完成調整，低波紅利板塊快速修復，中美談判及三季報落地後，市場焦點轉向2026年具持續高增潛力的產業。具產業鏈安全優勢的製造業，以及AI端側應用，可能成為新一輪上升主線。

中信建投則表示，雖然10月以來市場情緒降溫、增量資金流入放緩，但整體仍保持穩健。隨中美釋出和緩訊號、經貿磋商持續推進，海外市場風險偏好修復，短期A股下行空間有限，後續或以震盪盤整為主。