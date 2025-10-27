　
國際

扯！美警無視槍擊命案報案　從容領錢「爽嗑披薩2小時」挨告瀆職

警察博拉羅接獲報案未立即趕赴疑似槍擊現場，反而先去提款、吃披薩。（翻攝畫面、pexels提供）

圖文／鏡週刊

美國紐澤西州一名警官被控在接獲911報案後未立即趕赴疑似槍擊現場，反而先去提款、吃披薩，錯過了調查一樁雙重謀殺自殺案的關鍵時機。

綜合美媒報導，杭亭頓郡檢察官羅伯森（Renée Robeson）表示，富蘭克林鎮警察博拉羅（Kevin Bollaro）在8月1日晚間值勤時，接獲多通來自匹茲敦居民的報案，稱聽到槍聲與尖叫。然而，GPS數據與監視器畫面顯示，博拉羅並未立刻前往，而是駕車往相反方向行駛近3.2公里，到銀行提款後再前往披薩店用餐。

他隨後在報告中聲稱「搜索過上金鎮路一帶但未發現異狀」，並表示約20分鐘後離開現場。但檢方指出，GPS紀錄顯示他從未造訪報案地點，且在值勤期間至少有2小時停留於餐廳，甚至在深夜長達5小時都待在墓園內，沒有任何執勤紀錄。

隔天（8月2日），警方在距離第一位報案人地點約183公尺處的住宅中，發現33歲獸醫塞曼契克（Lauren Semanchik）與29歲男友、志願消防員韋布（Tyler Webb）遭槍殺身亡。調查指出，凶手為塞曼契克45歲的前男友、紐澤西州警桑托斯（Ricardo Santos），他在犯案後自殺。

員警怠職從從容容吃披薩遭起訴

檢方指控博拉羅「明知故犯怠於履行警職」並「在事件報告中造假」，分別以公務失職與偽造公文罪起訴。他預定於11月5日出庭。

博拉羅的律師夏拉（Charles Sciarra）發表聲明稱，這起起訴「令人遺憾」，強調當天「博拉羅的行為無法改變或阻止」命案發生，並指出「911報案與派遣本身就有延誤」。他也表示，類似的槍擊報案在當地相當常見，當事人已忠誠服務社區近25年，否認任何不法。

2名受害者家屬則對此表示震驚，批評博拉羅的行為「極度惡劣」，認為這只是「地方與州警察系統性失誤的冰山一角」。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

10/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

