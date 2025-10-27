　
地方 地方焦點

馬光中醫家庭日1200人響應！嗨抽機票、iPhone17pro　員工爽翻

▲▼馬光醫療網2025家庭日。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光醫療網首度舉辦家庭日，千名員工攜家帶眷齊聚衛武營。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

連鎖中醫集團馬光醫療網昨（25）日在高雄衛武營榕園廣場首次舉辦「馬光家庭日」，邀請全台院所同仁攜家帶眷共計約1200人齊聚南台灣，共度健康又溫馨的假日時光。現場不僅設有團隊闖關競賽、親子氣墊樂園、音樂主題表演、美食市集及公益義賣，還有總價超過數十萬的多項夢幻大獎，包括東京、沖繩、香港自由行機票，還有iPhone 17 Pro 1TB，現場氣氛超嗨。

家庭日以金、木、水、火、土，五行為主題，象徵平衡、循環與能量的延續，也呼應中醫天人合一的養生哲學。活動規劃四大區域：有精彩表演的「紅焰心舞台」、手作體驗的「木色悠活島」、動感氣墊樂園的「水舞藍海灣」和結合美食與公益的「土韻豐收園」。

▲▼馬光醫療網2025家庭日。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼現場設置氣墊樂園、球池讓小朋友嗨翻，台上則在抽機票、iPhone大獎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼馬光醫療網2025家庭日。（圖／記者許宥孺翻攝）

馬光醫療網指出，今年家庭日在籌備時充分蒐集同仁意見，從活動形式到美食市集，皆開放票選並調查想邀請的攤位，甚至呼應員工許願再加碼iPhone 17 Pro 1TB大獎，盡可能去滿足大家的期待，形同為年末尾牙提前暖身。為鼓勵健康生活風氣，活動前還加場舉辦「線上運動會」，以每日步數競賽角逐萬元獎金，許多人卯足全力熱烈展開挑戰。

馬光醫療網指出，家庭友善政策逐漸成為吸引人才的重要條件，為推動「幸福職場」文化，自今年開始實行的週六晚上休診，就是希望讓同仁們在工作之餘，能擁有更多屬於自己的時間。此次家庭日特別開放親友參與，打造一場跨縣市及世代的歡樂聚會，公司更貼心提供外縣市交通補助，讓遠道而來的夥伴無後顧之憂。

▲馬光醫療網執行長黃福祥與樂天女孩蒞臨家庭日活動現場。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光醫療網執行長黃福祥與樂天女孩蒞臨家庭日活動現場。（圖／記者許宥孺翻攝）

馬光醫療網連續2年獲頒1111人力銀行「幸福企業金獎」 ，執行長黃福祥表示：「員工就是工作上的家人，每天相處的時間可能比跟家人還多，所以我把員工當成家人一樣來照顧，善待員工是打造永續品牌的根基。具有魅力的職場不僅要注重專業，如果身旁的家人也能認可企業，員工的工作幸福感自然會加倍。」

