政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張以理、邱議瑩辦問政說明會　「高雄要前進必須給年輕世代舞台」

▲▼高雄左楠市議員參選人張以理、高雄市長參選人邱議瑩舉行問政說明會。（圖／張以理提供）

▲高雄左楠市議員參選人張以理、高雄市長參選人邱議瑩舉行問政說明會。（圖／張以理提供）

記者陶本和／台北報導

高雄市前青年局長、左營楠梓市議員參選人張以理與高雄市長參選人邱議瑩，26日在左營新光新下新中新上活動中心舉辦問政說明會，活動以「青年接棒、城市前進」為主題，邀請各界青年代表、青創品牌及在地表演團體齊聚。張以理表示，希望這場說明會是凝聚地方青年力量的平台，讓更多年輕人看見改變城市、參與公共事務的可能；邱議瑩則說，高雄要前進，必須給年輕世代更多舞台。

民進黨派系湧言會在2026高雄市長初選，已公開表態支持邱議瑩，張以理、邱議瑩26日聯手舉行問政說明會，成為湧言會與邱議瑩合作的具體展現。本場問政說明會以「青年接棒、城市前進」，邀請三位高雄青年代表，包括楠梓房仲網紅「長髮店長」、人氣親子部落客Susu，以及服裝品牌設計師 孫先生，分別從房仲產業、時尚設計與社群經營的角度，分享奮鬥歷程與城市觀察。張以理表示，希望透過跨領域對談，凝聚新世代能量，讓青年接棒成為推動高雄前進的力量。

活動現場也邀請總統級雞蛋糕「Her呷雞蛋糕」設攤開烤。張以理過去在青年局長任內，就推動全國首創「青年攤車品牌輔導計畫」，協助青創品牌微型創業，「Her呷雞蛋糕」就是成功案例。

另外，高雄在地的表演團體「YMCA舞團」、重愛隊與崇實隊都到場演出。張以理表示，邀請左楠在地舞團共襄盛舉，展現地方的多元與活力，也象徵青銀共榮、世代共創的精神。

張以理表示，這場說明會不僅是政見交流，也希望成為凝聚地方青年力量的平台，讓更多年輕人看見「改變城市、參與公共事務」的可能。邱議瑩則說，地方建設與青年發展密不可分，高雄要前進，必須給年輕世代更多舞台與機會，讓青年成為城市成長的主力軍。

▼高雄左楠市議員參選人張以理、高雄市長參選人邱議瑩舉行問政說明會。（圖／張以理提供）

▲▼高雄左楠市議員參選人張以理、高雄市長參選人邱議瑩舉行問政說明會。（圖／張以理提供）

