膽結石發作照出國！男抵澳洲機場突發敗血症　花30萬急返台救命

▲一名七旬男子急性膽結石發作還跑出國玩，一下飛機一度意識不清緊急返台。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名七旬老翁因腹脹、腹痛，就醫被檢出多顆膽結石，醫師建議及早開刀切除，但老翁笑笑說，「要出國玩，回來再處理」，沒想到老翁才飛抵澳洲機場，人就發燒狂顫抖，甚至一度意識不清，緊急買豪經艙機票返台開刀，經檢查確診急性膽囊炎併膽汁滯留，且已出現敗血症狀，所幸引流膽汁、抗生素治療並切除膽囊後恢復良好，他也大嘆不聽醫師言：「花了30萬買一場教訓！」

收治病例的博田國際醫院肝膽胰外科李金德教授表示，這名患者在出國前2周曾到院就診，主訴飯後腹脹、腹痛。經腹部超音波檢查發現多顆膽結石，他當時即建議儘早手術切除，避免日後發作，不過患者笑說，要先和妻子去澳洲玩，手術回來再處理就好。

不過班機才剛飛抵澳洲坎培拉機場，男子就劇烈腹痛、寒顫發燒，甚至一度意識不清。導遊見狀緊急協助，但語言不通、就醫不易，老翁只好自費購買豪華經濟艙機票火速返國。

老翁抵達台灣後，直奔其他醫院急診，經檢查確診為急性膽囊炎併膽汁滯留與感染，並已出現敗血症症狀。由於其發炎指數極高，醫院立即放置膽囊引流管排出濃稠膽汁，及抗生素治療後病情逐漸穩定，住院2週順利出院。

▲博田國際醫院肝膽胰外科李金德教授。（圖／記者許宥孺翻攝）



「花了30萬買一場教訓！」老翁感嘆不聽醫師言，腹部插著引流管回到博田國際醫院，由李金德教授為他進行膽囊切除手術，目前恢復良好。



李金德教授表示，許多患者以為忍一忍就好，但膽結石是一種常見但潛在危險的疾病，尤其在外出旅遊時，飲食油膩、睡眠不足或脫水等因素，都可能誘發發炎與感染，一旦引起膽囊化膿或膽道阻塞，短時間內就可能發展成敗血症。



李金德提醒，有膽結石、糖尿病或慢性疾病的民眾，出國前應進行健康評估，必要時先完成治療。「旅行固然重要，但健康是一切風景的門票」，不要把手術拖到旅程之後，因為下一次發作，可能就是無法回來的旅程。