人妻賣場用餐區看影片超大聲　被勸竟嗆：想安靜就去高級餐廳

▲前鎮區一家大型連鎖賣場餐廳，昨（25）日晚間一名楊姓男子的妻子在用餐區高音量播放手機影片，遭到鄰桌陳姓男子善意提醒，楊男聞訊後情緒失控，竟拿起桌上的牛排刀站起，場面一度恐慌。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報

高雄市前鎮區中華五路一家大型連鎖賣場餐廳，昨（25）日晚間發生一起因手機噪音引發的糾紛。一名楊姓男子（約54歲）的妻子在用餐區高音量播放手機影片，遭到鄰桌陳姓男子（約38歲）善意提醒，卻引發女方不滿回嗆：「想安靜就去包廂或高級餐廳」。楊男聞訊後情緒失控，竟拿起桌上的牛排刀站起，場面一度恐慌。

前鎮分局復興所於晚間 7 時許獲報「持刀糾紛」，立刻派遣警力趕赴現場。警方到場時，雙方已停止爭執，楊男和陳男均表示不需警方協助，也暫不提告，隨後各自離去。

然而，警方事後檢視民眾提供的事發過程影像，發現楊男在公眾場合手持具危險性的餐刀（牛排刀）與陳男發生激烈口角，可能造成他人心生畏懼，恐涉及《刑法》第305條恐嚇罪，前鎮分局主動介入調查，通知雙方當事人到案說明，釐清事發經過後，依法究辦。

前鎮分局強調，恐嚇罪屬非告訴乃論罪（公訴罪）範疇，基於維護公共秩序及民眾安全，即使當事人暫不提告，警方仍將主動介入調查。警方後續通知楊男及陳男到案說明，以釐清事發經過及楊男的確切犯行，後續將依法究辦。

警方呼籲，儘管生活難免產生摩擦，但民眾遇到糾紛時務必保持理性冷靜，切勿因一時衝動而採取持械恐嚇等脫序或違法行為。警方對於任何涉及不法情事，將積極查處送辦，絕不寬貸，共同維護社會安寧。