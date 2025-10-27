高雄廟會「瘋狂鞭炮」整街燒濃煙　居民打爆電話：沒政府了嗎

▲廟會瘋狂放鞭炮，整條街燒出濃煙。（圖／翻攝仁武人大小事臉書社團，下同）



記者許力方／綜合報導

高雄仁武區25日舉辦一場廟會，遶境隊伍行經八德東路時，沿路施放鞭炮，遠看整條街被煙霧瀰漫，更是發出巨大噪音把鄰居吵得崩潰，附近居民抱怨家中小孩、小狗都快被嚇死「沒政府了嗎？」氣得一人一通電話打爆1999和警察局。警方及環保局獲報後依法對廟方開單告發。

事發於25日晚間8時許，仁武區一間廟宇提早慶祝三太子誕辰，在合法申請的繞境街道上，將整條道路放滿鞭炮底然，砰砰炮聲不斷，加上濃煙飄散，引起民怨，有附近鄰居拍下自家陽台往下看的影片，驚問「這樣放鞭炮是正常的嗎？」只見火花、煙霧猛烈，猶如失火一般，還有其他居民聲稱孩子都被嚇得發抖、哭出來，景象誇張，讓人直呼簡直「沒有政府了」。

另外也有人PO出整條街因放鞭炮被炸得火紅、煙霧迷漫的影片，提醒附近居民「八德附近窗戶關緊…空汙拉滿」，附近居民徹夜抱怨連連，「這個廟會10點前可以結束嗎？真的有擾民」、「住附近真的很衰」、「八德東路完鞭炮的紙屑放了一天一夜也沒人要清，台灣廟會真的很棒」、「宮廟是打房抑制房價最有效的方法」。

附近居民氣得號召「要讓他們知道仁武鄉親的憤怒」、「一人一通電話打爆1999、警察局」。區公所事後也公開發文說明，事發第一時間陸續接獲民眾1999通報稱，廟會遶境造成交通壅塞、噪音、環境髒亂、煙火空氣污染等，立即趕到現場督勸、蒐證、巡查是否還有未施放炮竹，並請權責單位依法開罰。警方依法開罰10件以上交通違規即違規攤販案，環保局也已陸續查證開罰，違規放炮部分，消防局並依法開罰3項，各可罰3萬以上、15萬元以下罰鍰。

▼廟會擾鄰，居民打爆電話：沒政府了嗎。（圖／翻攝仁武區公所）

