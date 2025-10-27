　
必勝客突發「人事異動公告」涉及50間門市　網一看：2口味要沒了？

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／必勝客） 

▲必勝客發布人事異動公告。（圖／翻攝自Facebook／必勝客）

記者曾筠淇／綜合報導

必勝客稍早突然發布「人事異動公告」，指出為了因應市場變化，內部將實施一項人事調整計畫，「預計將解除2位年資超過二十年的同仁之職務」，由於異動較大，所以發布公告讓各界知曉，詳細資訊將另外通知。這項公告一出，立刻在網路上掀起討論。

必勝客稍早貼出「人事異動公告」，內容指出「為因應市場的劇烈變化，加強品牌競爭優勢，必勝客一直以來不斷檢視和優化組織的結構與配置，近期經內部共識決策，將實施一項人事調整計畫」。

公告續指出，「此計畫將涉及全台共50間門市，預計將解除2位年資超過二十年的同仁之職務，因本次異動規模較大，故特此公告予以各界知曉，詳細異動資訊，將於10月28日另行通知。感謝這些資深同仁多年來的盡心付出，代表必勝客與顧客們建立連結，一起創下許多美好的時光，在此必勝客向各位致上最深的謝意，謝謝您的理解與支持」。

公告曝光後，隨即吸引超過5000人按讚，不少網友也紛紛直呼，「應該是兩種經典口味沒了」、「換菜單就換菜單，別以為我會上當」、「章魚燒跟夏威夷不要動」、「看來是要改款升級漲價了」、「先說，你有沒有幫披薩保勞健保」、「想說你們內部怎樣干消費者什麼事？但動到夏威夷披薩這個老員工我會非常憤怒」。

說到披薩，炸雞、漢堡等也是很多人愛吃的速食。三商炸雞全門市即日起至10月27日祭出3大優惠，包括「炸雞買5送5」，特價348元；「脆皮檸檬二節翅10隻特價99元」；10月壽星加碼享「煉乳銀絲卷免費吃」，只要於門市消費並出示證件就送價值89元的煉乳銀絲卷1份。

摩斯漢堡即日起至10月27日祭出「指定漢堡+大杯冰紅茶組合單套9折、第2套6折」優惠，早餐時段有「新咕咕雞堡組合」，單套優惠價86元，2套特價152元；午晚餐時段「超級大麥薑燒珍珠堡組合」單套優惠價104元，2套特價184元。

肯德基即日起至11月3日祭出「333神券」超殺優惠，內含「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」，特價333元，只要輸入或使用優惠代碼「40586」即享優惠。

10/25 全台詐欺最新數據

快訊／蕭景田一審無罪　士檢不服上訴
藍鳥迷「合唱嘲諷」　大谷翔平笑了：太太非常喜歡那口號
家寧點閱雪崩暴跌！　首鬆口近況
快訊／台中豬瘟案情大逆轉！　獸醫、獸醫佐都沒去
快訊／沒有慢性病史！　高雄55歲巡佐猝逝

