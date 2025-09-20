　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店中秋限定新品一次看　有奶皇流心蛋撻、七盎司燒牛比薩

▲▼肯德基推出中秋限定「奶黃流心Q蛋撻」。（圖／記者蕭筠攝）

▲3大速食店中秋新品一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

中秋節快到了，3家速食店今年推出中秋限定新品，包括肯德基有「奶皇流心Q蛋撻」，酥脆撻皮結合熔岩奶皇流心、Q彈嫩麻糬，口感鹹香好吃；必勝客推肉增量40%的升級版「月見七盎司厚燒牛比薩」，摩斯漢堡則以元氣蛋打造2款應景漢堡。

▲▼肯德基推出中秋限定「奶黃流心Q蛋撻」。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推出中秋限定「奶皇流心Q蛋撻」。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基
肯德基今年搶攻月餅市場推出全新「奶皇流心Q蛋撻」，以圓潤外型象徵中秋明月，內餡結合熔岩奶皇流心、Q彈嫩麻糬，全包進現烤酥撻皮當中，每一口都能吃到酥脆、滑順、彈嫩3重口感，搭配濃郁鹹甜滋味超滿足，單點售價55元，同步提供多種搭配組合優惠最低97元起，限時販售至12月1日，數量有限、售完為止。

為歡慶新品上市，至10月13日前凡於門市購買原味蛋撻禮盒熟客券5張特價990元，買5張再送3顆原味蛋撻；兌換1張熟客券再送奶皇流心Q蛋撻1顆。

▲▼摩斯漢堡秋季新品報到。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡今年中秋節以元氣蛋為主角推出2款應景漢堡。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡今年中秋節以元氣蛋做為主角推出2款應景漢堡，其中「月見培根和牛堡」選用澳洲和牛製成漢堡排高溫煎製，搭配厚切煙燻培根、新鮮元氣蛋及青生菜，層層堆疊在漢堡麵包上，最後淋上特調燒烤培根醬，售價125元。

「月見大阪燒珍珠堡」則嚴選鮮蝦、魷魚及鮮甜蔬菜高溫酥炸成海鮮天婦羅，放在超級大麥米飯上，再鋪滿爽口高麗菜絲、香煎元氣蛋，澆淋上美乃滋及日本進口大阪燒醬，最後以柴魚片提味，售價115元。

為歡慶新品上市，MOS Order APP「MOS跨店取」至9月30日可享「月見培根和牛堡」搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅、及大杯冰紅茶套餐組，2組優惠價398元；「月見大阪燒珍珠堡」搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅、及大杯冰紅茶套餐組，2組優惠價378元。

▲▼「必勝客X屋馬」推出「月見七盎司厚燒牛比薩」、「大月亮圈圈」復刻回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「必勝客X屋馬」推出升級版月見七盎司厚燒牛比薩。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「必勝客X屋馬」推出「月見七盎司厚燒牛比薩」、「大月亮圈圈」復刻回歸。（圖／記者蕭筠攝）

●必勝客
必勝客今年中秋節再度找來屋馬聯手推出升級版「月見七盎司厚燒牛比薩」，選用增量40%的厚切牛排搭配屋馬獨門日式果香燒肉醬，打造豪邁肉感，再放上鮮嫩干貝、月見切達白玉，每一口都能吃到肉香及鮮甜海味，即日起限時開賣，且可享外帶單點半價優惠，只要459元。

▲▼「必勝客X屋馬」推出「月見七盎司厚燒牛比薩」、「大月亮圈圈」復刻回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲大月亮圈圈復刻回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，網友敲碗復刻回歸的「大月亮圈圈」，圓圈造型象徵團圓美滿，主要使用經典芝心餅皮結合濃郁莫札瑞拉起司交織出超濃牽絲，即日起於PK APP限時開賣，單點售價199元。加碼推出一系列中秋限定套餐組合優惠，最低599元起，數量有限、售完為止。

09/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美食情報美食雲中秋節肯德基必勝客摩斯漢堡

