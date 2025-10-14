必勝客萬聖節「黑咖哩黃金豬排比薩」開賣　限時下殺半價

▲必勝客推出萬聖節限定「黑咖哩黃金豬排比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節即將到來，必勝客推出全新期間限定「黑咖哩黃金豬排比薩」，選用濃郁暗黑咖哩結合厚實黃金豬排，再搭配3重起司增添口感，即日起限量開賣，且可享限時約半價優惠。

▲每一片比薩都吃得到整塊炸豬排。

必勝客推出萬聖節專屬「黑咖哩黃金豬排比薩」，選用洋蔥、紅蘿蔔翻炒至微微焦糖化，加入多種天然香辛料調和，再結合日本進口咖哩塊製成特製黑咖哩醬，搭配黃金炸豬排，且每一片比薩都吃得到整塊豬排，肉感十足，最後堆疊香濃起司、黃起司片、帕瑪森起司餅皮，還加入美乃滋與洋香菜葉，即日起限時限量販售，原價780元，期間限定特價399元。

同時，PK雙饗卡APP 10月也推出萬聖節限定活動「鬼混之夜來PK」，至10月31日前凡會員登入APP首頁，每天皆有機會隨機獲得驚喜遊戲挑戰，不論挑戰成功或失敗都能得到超值優惠券獎勵，加碼成功過關者可累積SWITCH 2抽獎資格。

▲漢堡王犇牛堡限時回歸。

另外，漢堡王經典人氣「犇牛堡」即日起至10月24日強勢回歸，使用370度火烤純牛肉層層堆疊香滑起士片，再覆蓋酥脆培根、淋上獨門醬汁，打造濃郁口感，至少有3層牛肉起跳，最多可堆疊10層，每筆訂單限購2堡，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

其中，原價199元的「三犇牛肉堡」特價119元，相當於6折優惠；「七犇牛肉堡」特價209元，只要半價；「十犇牛肉堡」則可享超殺優惠價269元，較原價祭出46折折扣，每吃一個現省315元。

▲犇牛堡品項售價一次看。