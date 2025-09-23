　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必勝客「煙燻起司火山熔岩餅皮」限量上市　6種起司更濃郁

▲▼必勝客推出全新限量「煙燻起司火山熔岩餅皮」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出全新限量「煙燻起司火山熔岩餅皮」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻中秋商機，繼攜手屋馬推出升級版「月見七盎司厚燒牛比薩」後，必勝客再度推出全新限量「煙燻起司火山熔岩餅皮」，在原本的5種濃郁起司中加入荷蘭進口高級煙燻起司，打造更濃郁起司香，即日起正式開賣，PK APP會員可享限時7天149元嚐鮮價。

必勝客火山熔岩餅皮推出全新「煙燻起司火山熔岩餅皮」，除外圈熔岩芝心以頂級莫札瑞拉起司為基底，更於原先的5種天然起司中再加入「煙燻起司」，把炭烤香氣融入起司，打造5+1種起司交織的濃郁口感，即日起凡購買大比薩加價199元即可升級煙燻起司火山熔岩餅皮，至9月29日前PK APP會員則可享嚐鮮價149元，數量有限、售完為止。

同步推出3款中秋優惠套餐如下：

1. 中秋小套餐599元起
販售時間：即日起至10月6日或售完為止
販售地點：官網、門市、PK APP
優惠內容：月見七盎司厚燒牛大比薩1個+副食3選1（5個黃金和風鱈魚塊／4條黃金雞柳條／10顆巧克力QQ球）+飲料副食5選1（大份薯金幣／酥炸嫩雞球／原萃1.25L／可樂1.25L／七喜1.25L）

2. 中秋賞月餐959元起
販售時間：即日起至10月6日或售完為止
販售地點：官網、門市、PK APP
優惠內容：月見七盎司厚燒牛大比薩1個+外帶送大比薩／外送送小比薩（620元／410元以上口味須加價）+大月亮圈圈1個

3. 中秋大套餐1099元起
販售時間：即日起至10月6日或售完為止
販售地點：官網、門市、PK APP
優惠內容：月見七盎司厚燒牛大比薩1個+外帶送大比薩／外送送小比薩（620元／410元以上口味須加價）+副食6選1（德國芝心腸／10個黃金和風鱈魚塊／8條黃金雞柳條／黃金雞軟骨／厚燒醬烤BBQ2腿2排／8塊BBQ烤雞）+副食3選1（大份薯金幣／酥炸嫩雞球／5顆巧克力QQ球）+飲料1.25L

▲▼「達美樂X胡同燒肉」推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂找來胡同燒肉推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」。

達美樂則攜手燒肉品牌「胡同燒肉」推出全新中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」，嚴選鮮嫩牛肉結合胡同獨門秘製醬汁醃製入味，再佐以台灣在地鮮蔬，經高溫烘烤鎖住油花與香氣，最後鋪上100%香濃莫札瑞拉起司，即日起凡於門市或官網購買可享「大披薩外帶半價」優惠，特價只要469元。

同步祭出3款中秋套餐，「燒肉澎湃餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+經典／招牌系列大披薩1個+青花椒雞塊+香烤雞條+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價1269元；「燒肉豐盛餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+青花椒雞塊+香烤雞條+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價969元；「燒肉輕享餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+紫薯地瓜球+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價799元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客達美樂中秋節

