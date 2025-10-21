必勝客限時推出5優惠　愛心切片比薩只送不賣

▲必勝客推出5項優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客即日起祭出5項限時優惠，包括個人比薩買1送1、巧克力QQ球免費送；必勝客本周也將參加台灣同志遊行活動，首度找來台灣彩虹公民行動協會合作打造全台唯一「Love Cam遊行車」，還有只送不賣的愛心切片比薩。

必勝客推出限時優惠，即日起至10月27日可享「買私廚飯麵／千層麵送個人比薩」；至10月31日前推「超值義大利麵飯L經典套餐72折」、「買XL豪華套餐加碼送巧克力QQ球」；至11月30日前則有「個人比薩買1送1」、「個人比薩3個特價199元」。

▲必勝客與臺灣彩虹公民行動協會合作打造全台唯一「Love Cam遊行車」。

▲切片愛心比薩只送不賣。

另外，本周六（10月25日）為台灣同志遊行活動，必勝客今年攜手「同志父母愛心協會」號召同志父母一起走上街頭，更找來台灣彩虹公民行動協會合作打造全台唯一「Love Cam遊行車」，只要對著花車鏡頭大聲說出想說的話即可獲得必勝客大比薩兌換券1張，遊行時現場追蹤官方社群帳號還可獲得彩虹應援扇、優惠券等。

另在彩虹市集追蹤拍照打卡則可獲得彩虹應援扇、切片美式臘腸愛心比薩1片，送完為止。

▲21風味館品牌日今日限時1天開跑。（圖／業者提供）

21風味館（21PLUS）今天有限時1天品牌日活動，推出限定優惠包括「香草烤雞6入組特價1794元」，每隻烤雞只要299元；「香草烤雞3入組特價927元」，較原價可享59折；「香草烤雞2入組特價678元」，現省382元。

「香草烤雞腿6入組特價480元」，平均每隻80元；「香脆炸雞桶（5入）2桶特價538元」，72折折扣每塊炸雞只要54元，各門市數量有限、售完為止。