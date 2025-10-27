　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

▲國安會秘書長吳釗燮出席猶太大屠殺紀念活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲國安會秘書長吳釗燮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。對此，國安會秘書長吳釗燮日前也透過社群媒體X表示，要多麼可悲，才會無視中國的挑釁，反而稱台灣捍衛現狀與自由的努力是魯莽；他說，歷史早對「姑息主義」給出明確教訓，「投資國防是為了維護和平，絕不投降，聽懂了嗎」？

美國雜誌《時代》（Time）日前連刊3篇台灣文章，華府智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities Foundation）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）更直接以「魯莽的領導人（Reckless Leader）」形容總統賴清德，直言美國總統川普應該警惕台灣問題，因為台灣已經成為「全球最危險的引爆點」。

對此，國安會秘書長吳釗燮則透過社群媒體X表示，要多麼可悲，才會無視中國所有的挑釁，反而稱台灣為捍衛現狀與自由的努力是魯莽。他強調，歷史早已對姑息主義給出明確的教訓，「投資國防是為了維護和平，絕不投降，聽懂了嗎」？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天
台南40多歲男頭部中彈！　倒路旁死亡
快訊／爆12萬量漲近9%居成交王！　記憶體股回神亮燈
高中生被濺一身濕怒發10篇文　古文罵到英文詩！真的釣出車主
快訊／涉貪首傳喚　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了

行政院非洲豬瘟應變會議　張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

張以理、邱議瑩辦問政說明會　「高雄要前進必須給年輕世代舞台」

養豬場廚餘蒸煮紀錄4個月空白！中市環保局：85歲業者不熟網路作業

CM-11戰車零件噴飛害自行車騎士摔傷　六軍團：依軍車保險理賠

美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂嗨翻萬華

非洲豬瘟延長禁宰運10天　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

防範非洲豬瘟衝擊！徐榛蔚向中央提4大訴求　兼顧防疫與產業生計

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了

行政院非洲豬瘟應變會議　張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

張以理、邱議瑩辦問政說明會　「高雄要前進必須給年輕世代舞台」

養豬場廚餘蒸煮紀錄4個月空白！中市環保局：85歲業者不熟網路作業

CM-11戰車零件噴飛害自行車騎士摔傷　六軍團：依軍車保險理賠

美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂嗨翻萬華

非洲豬瘟延長禁宰運10天　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

防範非洲豬瘟衝擊！徐榛蔚向中央提4大訴求　兼顧防疫與產業生計

貝嫂最愛用柏金包曝光　上百款愛馬仕包是真愛

廟會「突演奏沒出息」　國光儀隊操槍！網驚呆：這版本超帥

路雲今天正式入伍！　曬平頭照：很清爽！我去去就回

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

御私藏開賣「萬聖節限定飲品」　限時2天買1送1

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

ChatGPT、Gemini、Copilot通通中招　研究：AI新聞錯誤率高達45%

大谷翔平143公尺「場外砲」留名歷史　道奇體育場設第8枚紀念銘牌

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

政治熱門新聞

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

中星會談重申一中政策、反對台獨　外交部：台灣是主權獨立國家

CM-11戰車零件噴飛害自行車騎士摔傷　六軍團：依軍車保險理賠

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

張以理、邱議瑩辦問政說明會　「高雄要前進必須給年輕世代舞台」

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

Meta累罰1850萬！數發部籲改電子公文

中資物流車隱匿問題豬肉流向？　綠委：物流業被滲透是國安危機

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

更多熱門

相關新聞

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

丹娜絲颱風重創台南，新營區不少民宅屋頂掀飛、牆面毀裂，街區仍留著強風侵襲後的痕跡，總統賴清德26日南下視察災後復建情形，市長黃偉哲、副市長趙卿惠陪同前往五間厝地區，逐一探視受災戶，實地了解修繕進度與民眾心聲。

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

賴清德首揭將提「不對稱作戰特別預算」　建無人機軍備供應鏈

賴清德首揭將提「不對稱作戰特別預算」　建無人機軍備供應鏈

紀念古寧頭戰役76週年　賴清德：國軍保衛台澎金馬的信念不曾動搖

紀念古寧頭戰役76週年　賴清德：國軍保衛台澎金馬的信念不曾動搖

關鍵字：

美媒批評國安會回應台灣政治賴清德國防投資

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

名模林又立爆未婚懷孕！

「天生少根筋星座Top 3」公開！

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面