賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

記者陶本和／台北報導

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。對此，國安會秘書長吳釗燮日前也透過社群媒體X表示，要多麼可悲，才會無視中國的挑釁，反而稱台灣捍衛現狀與自由的努力是魯莽；他說，歷史早對「姑息主義」給出明確教訓，「投資國防是為了維護和平，絕不投降，聽懂了嗎」？

美國雜誌《時代》（Time）日前連刊3篇台灣文章，華府智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities Foundation）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）更直接以「魯莽的領導人（Reckless Leader）」形容總統賴清德，直言美國總統川普應該警惕台灣問題，因為台灣已經成為「全球最危險的引爆點」。

對此，國安會秘書長吳釗燮則透過社群媒體X表示，要多麼可悲，才會無視中國所有的挑釁，反而稱台灣為捍衛現狀與自由的努力是魯莽。他強調，歷史早已對姑息主義給出明確的教訓，「投資國防是為了維護和平，絕不投降，聽懂了嗎」？