政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德首揭將提「不對稱作戰特別預算」　建無人機軍備供應鏈

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（25日）在社群平台發文紀念古寧頭戰役76週年，他並透露，政府將提出「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，結合民間打造無人機、各式載具的本土軍備供應鏈，進而讓我們成為友盟信賴的安全合作夥伴，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

賴清德表示，他在雙十演說中提及，在未來，國防預算的提升，除了要持續改善官士兵的待遇外，還為了接下來3個明顯且重要的任務，第一，是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網，這也是「重層嚇阻」、逐步削弱來犯之敵的關鍵一環。

賴清德指出，第2個任務，是我們也要加強引進、結合高科技及AI技術的智慧化防禦作戰體系，包含非常大量的無人載具等，以及更彈性、更能快速反應的後備體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。

賴清德接著透露，第3個任務，是要持續投資國防創新科技，並會與先進國家軍工產業合作，接下來，政府會規劃提出一定金額的《不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例》，透過政府結合民間投資，打造在地研發、設計、製造的生產體系，深化本土供應鏈。

賴清德強調，透過特別預算所建立的本土供應鏈，將特別著重在各式無人機、其他各種無人載具，強化軍備韌性、提升軍工產業能量，而這3項任務，希望進而讓我們成為友盟信賴的安全合作夥伴，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

此外，賴清德提到，40多年前，他在金門284師步5營擔任衛生排長，雖然當時砲戰已歇，但前線的緊張感仍然存在，當時金門全島部隊仍有輪流夜行軍，晚上押隊時，全身神經都會繃緊，但那不是害怕，而是一種責任感，「你知道你在保護的是什麼，是國家、是台澎金馬的國人安全」。

賴清德指出，這個周末，紀念古寧頭戰役勝利，並緬懷那些為主權、為全體國人犧牲奉獻的英烈們，在76年前，來自大江南北，以及在台灣受訓的國軍，抱著捍衛主權、國土寸土不讓的決心，擋下中共的入侵，塑造了數十年的和平。

賴清德進一步指出，不只是金門古寧頭，數十年來台海的和平穩定，包含823砲戰、92海戰、814平潭空戰、馬祖雙十空戰、東引海戰等等，長期以來，不分族群、不分先來後到的國軍，堅定信念，在陸海空保衛國土，都非常讓人欽佩。

賴清德誓言，政府要做國軍最大的後盾，因為所有職業中，軍人是唯一和國家主權緊緊相連的職業，而金門的故事，其實就是整個台灣的縮影，象徵著無論面對多大的威脅與挑戰，國軍及全國人民，保衛台澎金馬的信念也不曾動搖。

最後，賴清德呼籲，分裂與相互指責都很容易，但像這樣，記得我們是怎麼一起走過來的，我們才更能團結在一起，繼續守護我們所熟悉的日常生活。

紀念古寧頭戰役76週年　賴清德：國軍保衛台澎金馬的信念不曾動搖

紀念古寧頭戰役76週年　賴清德：國軍保衛台澎金馬的信念不曾動搖

總統賴清德今（25日）在社群平台表示，這個周末紀念古寧頭戰役勝利，並緬懷為主權、全體國人犧牲奉獻的英烈們，當年擋下中共的入侵，塑造了數十年的和平，賴清德強調，金門的故事，就是整個台灣的縮影，象徵著無論面對多大的威脅與挑戰，國軍及全國人民，保衛台澎金馬的信念也不曾動搖。

賴清德不對稱作戰軍備供應鏈無人機載具古寧頭

