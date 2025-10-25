　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紀念古寧頭戰役76週年　賴清德：國軍保衛台澎金馬的信念不曾動搖

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（25日）在社群平台表示，這個周末紀念古寧頭戰役勝利，並緬懷為主權、全體國人犧牲奉獻的英烈們，當年擋下中共的入侵，塑造了數十年的和平，賴清德強調，金門的故事，就是整個台灣的縮影，象徵著無論面對多大的威脅與挑戰，國軍及全國人民，保衛台澎金馬的信念也不曾動搖。

賴清德在臉書表示，40多年前，他在金門284師步5營擔任衛生排長，雖然當時砲戰已歇，但前線的緊張感仍然存在，當時金門全島部隊仍有輪流夜行軍，晚上押隊時，全身神經都會繃緊，但那不是害怕，而是一種責任感，「你知道你在保護的是什麼，是國家、是台澎金馬的國人安全」。

賴清德指出，這個周末，我們紀念古寧頭戰役勝利，並緬懷那些為主權、為全體國人犧牲奉獻的英烈們，在76年前，來自大江南北，以及在台灣受訓的國軍，抱著捍衛主權、國土寸土不讓的決心，擋下中共的入侵，塑造了數十年的和平。

此外，賴清德進一步指出，不只是金門古寧頭，數十年來台海的和平穩定，包含823砲戰、92海戰、814平潭空戰、馬祖雙十空戰、東引海戰等等，長期以來，不分族群、不分先來後到的國軍，堅定信念，在陸海空保衛國土，非常讓人欽佩。

賴清德強調，政府要做國軍最大的後盾，因為所有職業中，軍人是唯一和國家主權緊緊相連的職業，而他在雙十演說中也提及，在未來，國防預算的提升，除了持續改善官士兵的待遇外，是為了接下來3個明顯且重要的任務。

首先，賴清德點出，是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網，這也是「重層嚇阻」、逐步削弱來犯之敵的關鍵一環。

其次，賴清德說，要加強引進與結合高科技及AI技術的、智慧化防禦作戰體系，包含非常大量的無人載具等，以及更彈性、更能快速反應的後備體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；第3個任務，則是持續投資國防創新科技，並會與先進國家軍工產業合作。

賴清德透露，接下來，會規劃提出一定金額的《不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例》，透過政府結合民間投資，打造在地研發、設計、製造的生產體系，深化本土供應鏈，特別是各式無人機、其他各種無人載具，強化軍備韌性、提升軍工產業能量。

至於這一連串的政策布局能達到什麼目的？賴清德表示，政府希望進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

賴清德再指，金門的故事，其實就是整個台灣的縮影，象徵著無論面對多大的威脅與挑戰，國軍及全國人民，保衛台澎金馬的信念也不曾動搖。

最後，賴清德呼籲，分裂與相互指責都很容易，但像這樣，記得我們是怎麼一起走過來的，我們才更能團結在一起，繼續守護我們所熟悉的日常生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷愛妻甜笑現身！　白襯衫馬尾入鏡「大嫂團合照」
UU童顏巨乳沒了！「水床連結」遭攻堅　火辣畫面曝光
快訊／彰化養豬場4豬暴斃　初步送驗結果出爐
非洲豬瘟疫情有變？中央災變中心下午3:30記者會　陳時中主持
新店擋土牆崩落毀住家！　91居民連夜打包撤離
化製車曾赴梧棲場！養豬場4豬暴斃　業者：正常範圍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

紀念古寧頭戰役76週年　賴清德：國軍保衛台澎金馬的信念不曾動搖

光復連假首日　13架次共機艦出海擾台

禁廚餘養豬觀察15天　謝寒冰揭「台灣最可怕的一件事」

郭正亮預言川習會「川普不會講1句話」　對賴清德是重大打擊

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

奧地利承認台灣國際駕照了！　搭配駕照正本可在奧國駕車

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

紀念古寧頭戰役76週年　賴清德：國軍保衛台澎金馬的信念不曾動搖

光復連假首日　13架次共機艦出海擾台

禁廚餘養豬觀察15天　謝寒冰揭「台灣最可怕的一件事」

郭正亮預言川習會「川普不會講1句話」　對賴清德是重大打擊

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

奧地利承認台灣國際駕照了！　搭配駕照正本可在奧國駕車

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

《逃離鴨科夫》三天賣破50萬　有望衝擊絲綢之歌網盼多人模式

快訊／還沒下完！4縣市大雨特報　下到晚上

高雄仁武喋血！撂人開山刀斬「感情糾紛」　3受傷送醫5人被逮

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

HONDA「新HR-V運動款日本開賣」75萬新台幣有找！油電、四驅都有

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪！本人喊「好可惜啊」釣出導演鬆口

做讓自己開心的事！給生活「快樂預算」提升品質又能紓解壓力

桃園龜山透天民宅凌晨大火！恐怖烈焰狂竄　2戶4人受困

「布魯樂谷2.0」回歸帶旺房市　亞灣新屋均價首站5字頭

【不會看車？】自行車騎士過馬路突然迴轉！被叭竟反嗆駕駛

政治熱門新聞

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

禁廚餘養豬　謝寒冰揭台灣最可怕的事

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

郭正亮預測川普會：川普不會說支持和平統一

陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

奧地利承認台灣國際駕照了！　搭配駕照正本可在奧國駕車

秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼年輕接棒：講人類聽得懂的話

快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會

更多熱門

相關新聞

郭正亮預測川普會：川普不會說支持和平統一

郭正亮預測川普會：川普不會說支持和平統一

美國總統川普與中國國家主席習近平30日將在南韓慶州的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行會談，據傳可能會談及台灣議題。對此，前立委郭正亮認為，川普應該是在明年1月才會談到台灣，他覺得川普不會講出支持和平統一，但可能會說美國樂見有可控的、和平解決兩岸的方案，「可是這個基本上對賴清德就是重大打擊，因為台獨就沒有了。」

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

關鍵字：

賴清德古寧頭金門

讀者迴響

熱門新聞

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

更多

最夯影音

更多
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面