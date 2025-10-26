　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

▲總統賴清德赴新營五間厝區視察丹娜絲颱風災後修繕進度，市長黃偉哲陪同走訪受損民宅。（記者林東良翻攝，下同）

▲總統賴清德赴新營五間厝區視察丹娜絲颱風災後修繕進度，市長黃偉哲陪同走訪受損民宅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，新營區不少民宅屋頂掀飛、牆面毀裂，街區仍留著強風侵襲後的痕跡，總統賴清德26日南下視察災後復建情形，市長黃偉哲、副市長趙卿惠陪同前往五間厝地區，逐一探視受災戶，實地了解修繕進度與民眾心聲。

▲總統賴清德赴新營五間厝區視察丹娜絲颱風災後修繕進度，市長黃偉哲陪同走訪受損民宅。（記者林東良翻攝，下同）

賴清德表示，這次台南與嘉義受災嚴重，他始終掛心民眾的安危。台南全市通報受損超過4萬戶，從屋頂掀飛、房屋拆除到農損，災情面向多元，市府團隊第一時間投入搶修與救助，值得肯定。他強調，中央已設置前進指揮所，整合跨部會資源，加速災後重建，即便社會捐款有限，中央仍會持續挹注經費與特別預算，讓災民早日回家。

▲總統賴清德赴新營五間厝區視察丹娜絲颱風災後修繕進度，市長黃偉哲陪同走訪受損民宅。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，目前災後修繕正全力推進，中央與地方維持密切合作。針對結構受損、須自行拆除的房屋，市府已要求各區公所加速協助評估與媒合，預估全市約三百多戶將辦理拆除。他並提到，石綿瓦部分，中央每戶補助5萬元，第一批約1萬噸石綿瓦已完成清運，第二批正在持續進行；中央核撥4700萬元經費，市府也先動支自有資源確保不中斷。

▲總統賴清德赴新營五間厝區視察丹娜絲颱風災後修繕進度，市長黃偉哲陪同走訪受損民宅。（記者林東良翻攝，下同）

▲賴清德與市府團隊聽取簡報，關心石綿瓦清運、慰助金核發等復原進度。

至於大量建築廢材暫置於既有掩埋場，市府規劃增設臨時堆置區與清運空間，以加速進程。新營區公所補充，目前房屋損毀慰助金共受理6466件，核撥6003件，發出金額達1億606萬8千元，象徵「災後即時救助」並非口號，而是實際落實。

▲總統賴清德赴新營五間厝區視察丹娜絲颱風災後修繕進度，市長黃偉哲陪同走訪受損民宅。（記者林東良翻攝，下同）

今日視察行程立委林俊憲、賴惠員、陳亭妃、郭國文及市議員李宗翰、沈家鳳也到場。賴清德最後強調，「修的不只是房子，也是人民的安全感」，並感謝基層人員與志工在災後日夜奔走，讓災區逐步恢復生機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／樂天桃猿3比1勝兄弟聽牌！
館長再度合體汪小菲　痛批：民進黨是歷史罪人
不斷更新／陳晨威8局開轟！桃猿3比1超前比數
信義豪宅詭異雙屍！　高大成研判可能死因
救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好孕氣！台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

化身救火小英雄！　台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

全台唯一祀典保生大帝廟秋祭登場　林淑華首位女董事長領祭開新局

南投千人烤大豬活動遇非洲豬瘟　烤豬職人改其他肉品仍吸人龍

歌聲化夢想！雲耀星聲700人逐夢半年　冠軍出爐

西螺大橋藝陣文化祭開幕　72年老橋變身巨型書法舞台

從街變鎮走過80年　土庫用音樂、藝術與創意慶里程碑

連假不停工！做工行善團修繕弱勢家園　實踐「希望家園」理念

從污泥到畫布的轉身　吳懷宣〈復歸與還原〉引人深思

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

好孕氣！台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

化身救火小英雄！　台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

全台唯一祀典保生大帝廟秋祭登場　林淑華首位女董事長領祭開新局

南投千人烤大豬活動遇非洲豬瘟　烤豬職人改其他肉品仍吸人龍

歌聲化夢想！雲耀星聲700人逐夢半年　冠軍出爐

西螺大橋藝陣文化祭開幕　72年老橋變身巨型書法舞台

從街變鎮走過80年　土庫用音樂、藝術與創意慶里程碑

連假不停工！做工行善團修繕弱勢家園　實踐「希望家園」理念

從污泥到畫布的轉身　吳懷宣〈復歸與還原〉引人深思

鄭智化登機片曝光遭疑「沒連滾帶爬」　他再發聲：陸機場讓我想引退

桃猿3勝1敗奪冠機率100％！球團史首冠只差一步　兄弟命懸一線

嘉義今年新開幕5景點！打卡童話城堡、農場　還有2000坪親子樂園

印尼導演入籍台灣6個月成「中華民國國民」　觀眾看完新片爆掌聲

鄭怡靜強碰早田希娜遭逆轉！1比3落敗無緣倫敦賽女單決賽

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

美股3大指數創高！台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

港男大生「看色情網站」倒地亡！被發現時螢幕上仍有鹹濕圖片

館長再罵「民進黨是歷史罪人」　走逛北京挑戰喝豆汁「像酸辣湯」

台鋼天鷹喜迎主場首勝　隊長陳建禎：贏球太爽了！

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

地方熱門新聞

錦秀社區擋土牆2022年曾崩裂做過裂縫修補

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

台南火車站前計程車糾紛！南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

桃園區14個社區　打擊詐騙萬聖遊行大冒險

千人烤大豬遇非洲豬瘟　改其他肉品仍吸人龍

小鐵人回來了！台南市長盃三鐵賽重啟進行耐力挑戰

2025壽山巖繪畫評選出爐　11/22舉行頒將典禮　

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

蔡易餘關注基層職等問題 　地方公務員待遇大提升！

桃園客家音樂節登場　讓流行文化看到客家

燕子口堰塞湖降壩引流　民眾勿入立霧溪河道

全台唯一祀典保生大帝廟秋祭登場林淑華首位女董事長領祭開新局

連假不停工！做工行善團修繕弱勢家園實踐「希望家園」理念

土庫用音樂、藝術與創意慶里程碑

更多熱門

相關新聞

台南豬農違規載豬！黃偉哲斥：守不住就連滾帶爬

台南豬農違規載豬！黃偉哲斥：守不住就連滾帶爬

台中梧棲某養豬場日前驗出非洲豬瘟陽性案例，全國22日發布實施豬隻「禁運、禁宰」5天，今日又再延長10天，各縣市嚴陣以待，不料台南市後壁區卻傳出豬農違規載運豬隻。市長黃偉哲今（26）日證實此事，痛批此舉「無法接受、絕不寬貸」，強調將從重處理違法行為。

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

爆非洲豬瘟！吉貝耍夜祭「改拜米糕豬」照片曝

爆非洲豬瘟！吉貝耍夜祭「改拜米糕豬」照片曝

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

關鍵字：

賴清德新營災後修復黃偉哲回家

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面