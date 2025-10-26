賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

▲總統賴清德赴新營五間厝區視察丹娜絲颱風災後修繕進度，市長黃偉哲陪同走訪受損民宅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，新營區不少民宅屋頂掀飛、牆面毀裂，街區仍留著強風侵襲後的痕跡，總統賴清德26日南下視察災後復建情形，市長黃偉哲、副市長趙卿惠陪同前往五間厝地區，逐一探視受災戶，實地了解修繕進度與民眾心聲。

賴清德表示，這次台南與嘉義受災嚴重，他始終掛心民眾的安危。台南全市通報受損超過4萬戶，從屋頂掀飛、房屋拆除到農損，災情面向多元，市府團隊第一時間投入搶修與救助，值得肯定。他強調，中央已設置前進指揮所，整合跨部會資源，加速災後重建，即便社會捐款有限，中央仍會持續挹注經費與特別預算，讓災民早日回家。

黃偉哲指出，目前災後修繕正全力推進，中央與地方維持密切合作。針對結構受損、須自行拆除的房屋，市府已要求各區公所加速協助評估與媒合，預估全市約三百多戶將辦理拆除。他並提到，石綿瓦部分，中央每戶補助5萬元，第一批約1萬噸石綿瓦已完成清運，第二批正在持續進行；中央核撥4700萬元經費，市府也先動支自有資源確保不中斷。

▲賴清德與市府團隊聽取簡報，關心石綿瓦清運、慰助金核發等復原進度。

至於大量建築廢材暫置於既有掩埋場，市府規劃增設臨時堆置區與清運空間，以加速進程。新營區公所補充，目前房屋損毀慰助金共受理6466件，核撥6003件，發出金額達1億606萬8千元，象徵「災後即時救助」並非口號，而是實際落實。

今日視察行程立委林俊憲、賴惠員、陳亭妃、郭國文及市議員李宗翰、沈家鳳也到場。賴清德最後強調，「修的不只是房子，也是人民的安全感」，並感謝基層人員與志工在災後日夜奔走，讓災區逐步恢復生機。