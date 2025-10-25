賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

▲賴清德當兵舊照。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

適逢古寧頭戰役76週年，總統賴清德與歷史作家李文成、YouTuber林辰共同錄製以「臺灣人不能忘記的日子：金門古寧頭勝利紀念日」影片於今（25日）晚上線。賴清德也回憶他當兵的日子，包含抽到「金馬獎」讓現場響起一陣掌聲、當排長時，有班長說天氣很冷建議他穿絲襪等等。賴也談到，台灣人可以享受自由自在的生活，是因為年輕人在金門前線保家衛國，古寧頭戰役、823砲戰都是如此，也都是不分族群共同打下的勝利，和平一定要靠實力，盼全體國人團結一致一起努力，為國家繼續打拚。

回憶當兵生活，賴清德表示，我在金門服役那段時間一直印象深刻，算是一段美好回憶，金門人也很客氣、對我照顧很多，對外地來當兵的人很親切，當時訓練結束要分發部隊抽籤，自己抽起來的時候全場鼓掌，因為是「金馬獎」，後來就到高雄壽山搭船，搖搖晃晃20幾個小時，大家都七暈八素。

賴清德透露，當時的指揮官宋心濂將軍訓話，講40多分鐘，當時想說最多2個小時了不起吧？結果最後講到4個小時，自己是排長，當時的班長、士官跟我說「排長現在天氣很冷，大家都穿褲襪、就女孩子穿的絲襪，當時想說真的需要這樣嗎？」班長說穿這樣最好、還好心送我一件，不幸的是後面那個禮拜天氣都很好。

主持人詢問，當時金門已經很接近前線，壓力會不會很大？賴清德坦言，當時雖然已經沒有砲戰，但台灣社會對孩子要去金門當兵還是會擔心，這個氛圍仍然存在，金門的駐軍每個晚上都要有一支部隊繞金門夜行軍，我那個排就走在最後面，有時候走一走會轉頭看狀況如何。

至於是否曾遇過狀況？賴清德表示，如果真的有碰到，「現在肩上恐怕佩戴的是英雄的勳章」，但對於到金門當兵，賴總統直言「很榮幸可以站在第一線保家衛國」。賴表示，自己當時是去當醫官、負責大武山駐軍的健康跟公共衛生。一線國軍弟兄真的很辛苦，特別在今年2月、4月、7月都幫國軍加薪，蔡總統任內也幫國軍加薪、推出興安計畫，在全台灣改進軍舍、住好一點，自己也接下去繼續做。

至於戰爭型態轉變，賴清德回應，未來是全面智慧化時代，這些新興科技會徹底改變人類生活，從食衣住行育樂到國防都會用到，雙十演說我也特別提到，要增加國防預算，展現守護自己國家決心，也向國際宣示，我們絕對有意願善盡責任，維護台海和平穩定。

賴清德說明，主要三個面向：第一、打造台灣之盾，過去傳統會有登陸作戰，現在恐怕會先飛彈射過來，第一時間如何防護防護國人的生命財產安全；第二則要建置智慧化攻防體系，從進攻到防守都導入人工智慧與先進科技；第三、則要將國防預算以視為經濟產業發展預算為前提，相當比例投入國防自主，也借助台灣名列前茅的半導體、資通訊、電子零組件與研發創新能力，協助國防工業產業升級轉型。

賴清德強調，對內藉由人的智慧和新興科技、人工智慧相輔相成，對外則跟國際民主盟友合作，讓產業更加發展，同時國家更安全、國人越有安全感。

賴清德表示，今天台灣人可以享受自由自在的生活，都是因為當年有一群年輕人在金門前線保家衛國，從古寧頭戰役、823砲戰都是如此。從歷史出發，更加深刻體會三件事，第一，「和平一定要靠實力」、「對和平有理想不能有幻想」，一紙協議無法得到真正的和平。第二，團結。無論是古寧頭戰役、823砲戰，都是台灣不分族群、軍民合作，大家共同打下來的勝利。第三，守護主權之必要。「有台灣才有中華民國、有主權才有國家」，盼全體國人團結一致一起努力，為國家繼續打拚。