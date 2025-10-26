館長再罵「民進黨是歷史罪人」　走逛北京挑戰喝豆汁「像酸辣湯」

▲好友汪小菲化身地陪，陪館長逛台灣會館、前門，挑戰吃豆汁 。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／北京報導

台灣知名網紅「館長」陳之漢選在昨天25日台灣光復節赴大陸，首站抵達北京展開四天走走旅程，好友兼麻六記創辦人汪小菲特地當地陪，陪館長逛北京知名地標前門，品嚐喝豆汁。一開始館長覺得味道很奇怪，沒調越喝越順，直呼「我覺得不錯喝，有點像是酸辣湯加強版。」談及自己上午看盧溝橋抗戰紀念館，他痛批「民進黨是歷史罪人，教科書內容關於抗戰歷史都一筆帶過，反倒是在大陸「看到台灣早已遺忘的歷史真相」，另外今日最期待的行程是「挑戰喝老北京豆汁」。

「館長」陳之漢選在昨天10月25日「台灣光復節」飛抵北京，今天起展開為期12天的「兩岸文化交流與幫賴清德尋根之旅」，首日行程上午先參訪盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館、逛宛平城和盧溝橋，下午則前往北京前門大街體驗老北京風情，結束一整天行程，晚上由好友汪小菲宴請晚餐，今天沿途受到大批大陸民眾熱情圍觀與歡迎，現場氣氛熱烈。

▲館長痛批「民進黨是歷史罪人」，含糊帶過抗戰歷史。

館長上午抵達北京市豐台區盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館時，參觀期間神情凝重。他表示，這次來北京是想「親眼看看歷史」，對比過去參觀上海四行倉庫的經驗，「又被感動了一次」。

館長指出，「在台灣，這些歷史已經被遺忘了。明明台灣當年也參與抗日，也有那麼多人被屠殺，但現在很多年輕人反而希望自己是日本人。這是非常悲哀的事。」

他進一步說，中國大陸這邊很棒，有做到維繫歷史的傳承，台灣卻是篡改歷史。他再次強調，「民進黨是歷史的罪人，台灣現在教科書全部含糊帶過，當年抗日歷史，日本對台灣的種種罪行完全不提，反而是親美日、仇中。」

▲好友汪小菲化身地陪介紹北京歷史。

館長痛心，民進黨執政十年以來「刻意淡化歷史教育」，讓新一代年輕人對抗戰史毫無概念，「我們這一代還知道，但現在20歲的年輕人完全不知道，我不是要大家記仇，而是歷史不能忘。你不能把曾經屠殺你的人當親人，卻把自己的同胞當敵人。」

館長受訪時多次提到「兩岸同胞本是一家」，呼籲台灣年輕人不要陷入「仇中、親日」的迷思。他指出，「當年是中國人一起抗日，流著同樣的血。現在卻有人說要『仇中』，這不是很奇怪嗎？」

結束盧溝橋參觀後，館長前往具象徵歷史意義「台灣會館」，該會館曾是清代供台灣籍進士赴京趕考的住宿場所，被視為兩岸歷史聯繫的重要象徵，近期展出「台灣義勇隊檔案文獻館」。

「台灣有賽德克巴萊的電影，原住民當年也加入抗日，反抗日本是很多人都知道，還有蔣渭水等人抗日歷史，這些歷史不能忘。」館長進一步強調，「我看到很多是拿刀、拿棍棒、鍋鏟對抗日軍的槍，遭到大屠殺，。統治台灣時採取殺光、搶光、燒光『三光政策』，這是多可惡的事情，我是台灣人，歷史不能忘記。」

▲館長初體驗老北京豆汁，一開始不能接受怪味，喝了幾口覺得不錯喝，覺得豆汁像酸辣湯味道。

話鋒一轉，談及下午行程，館長笑說最期待的就是「挑戰喝豆汁」。他現場問記者，「你們喝過嗎？為什麼大家不說話，等一下我請大家一人一碗！」一轉身，他問汪小菲「喝豆汁嗎？」他回應，「現在生活水平好了，我們也可以喝牛奶。」

接著汪小菲化身地陪，帶館長去北京前門走走，一路上受到大批民眾關注，甚至有人看到從台灣轉載到大陸影片，知道館長行程特地來等偶像。來自北京吳小姐說，「我很欣賞他，直爽！勇敢有話直說！我們特地來見他的。」

▲館長北京行沿途受到大批大陸民眾熱情圍觀與歡迎，現場氣氛熱烈。

前門是觀光勝地，一路上好多北京當地民眾、各省觀光客都有認出館長，記者觀察識別率至少六成，少部分人問「他是誰？」旁人提示後，驚呼「啊！原來他就是館長！」

汪小菲帶館長去品嚐老北京豆汁，吸引大批民眾跟拍，店裡出現圍觀潮，好多人放下手裡豆汁、拿起手機猛拍，甚至有民眾站在椅子上狂拍館長，現場超級擁擠。

店家迅速送上豆汁套餐，一開始，館長聞一下豆汁味道類似臭豆腐酸味，皺皺眉頭，喝了幾口後，他說，「我覺得不錯喝，口感有點像酸辣湯感覺。」

一旁汪小菲也介紹，這是老北京早點，要搭配焦圈、酸菜，接著自己示範喝豆汁。店家補充說，「這是用綠豆發酵，十分養胃。」

▲非常多大陸民眾認出館長，知名度超高。

從盧溝橋到前門、喝豆汁，館長此行受到大陸網友熱烈關注。許多北京市民認出他後主動上前握手、合照，甚至有女粉絲當場痛哭，說自己真的很欣賞館長，還有民眾遞上小禮物，甚至送上「殲-20」與「福建艦」模型。館長對此回應，「他們也怕台灣民眾多想，這些武器是來保護我們所有中國人，當然也保護台灣同胞。」

館長繼續說，「如果你對大陸抱有敵意，你看完『93大閱兵』之後，你會覺得瑟瑟發抖，你會覺得世界末日，如果你認同自己是中國人的話，你會覺得無比光榮，無比榮耀，無比安全，這就是觀念的問題，你在台灣你怕什麼？你也是中國人，你怕什麼？這些人是在保護你的，這些武器也是你的武器，但是如果你是『台獨』思想，滿腦子很奇怪，連外人欺負中國人的，怕大不過，實際上分分秒秒被他滅了，觀念要轉變。」