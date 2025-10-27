誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

▲網傳「最近不要吃豬肉」等貼文，食藥署闢謠指出，非洲豬瘟不會傳人，且市售豬肉均經過把關。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一處養豬場出現首例本土非洲豬瘟疫情，網路瘋傳「最近不要吃豬肉」等貼文。對此，衛福部食藥署公開闢謠，非洲豬瘟不會傳人，只會感染豬隻，非人畜共通傳染病，市售豬肉都經過屠宰場獸醫把關，可放心食用。

食藥署表示，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃持續70分鐘、加熱60℃持續20分鐘，或加熱70℃後將立即不活化。另外，屠宰場皆有駐場獸醫師，逐隻檢查、屠檢合格才可出場，只要民眾選購來源清楚、合格標章的豬肉製品，即可放心食用。

農業部指出，非洲豬瘟可透過多種途徑進行傳播，如廚餘、載運染病豬隻或廚餘等的車輛、壁蝨、豬隻的分泌物與排泄物、肉類製品與相關人員衣鞋夾帶等途徑。

至於誤食非洲豬瘟食物會如何？農業部解答，非洲豬瘟病毒不耐人體胃酸的 pH 值，人體胃酸 pH 值介於 1.5 到 3.5，已超過病毒耐受酸鹼值範圍，在胃酸及消化道酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死，無法在人體內複製，因此很難在人類糞便中檢出非洲豬瘟病毒。

食藥署提醒，若食品業者刻意違法使用「病斃死豬肉」，依《食品安全衛生管理法》，最重可罰 2 億元，並可能勒令停業或廢止登錄。