　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

▲▼豬肉攤,肉販,市場,肉類。（圖／記者季相儒攝）

▲網傳「最近不要吃豬肉」等貼文，食藥署闢謠指出，非洲豬瘟不會傳人，且市售豬肉均經過把關。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一處養豬場出現首例本土非洲豬瘟疫情，網路瘋傳「最近不要吃豬肉」等貼文。對此，衛福部食藥署公開闢謠，非洲豬瘟不會傳人，只會感染豬隻，非人畜共通傳染病，市售豬肉都經過屠宰場獸醫把關，可放心食用。

食藥署表示，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃持續70分鐘、加熱60℃持續20分鐘，或加熱70℃後將立即不活化。另外，屠宰場皆有駐場獸醫師，逐隻檢查、屠檢合格才可出場，只要民眾選購來源清楚、合格標章的豬肉製品，即可放心食用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部指出，非洲豬瘟可透過多種途徑進行傳播，如廚餘、載運染病豬隻或廚餘等的車輛、壁蝨、豬隻的分泌物與排泄物、肉類製品與相關人員衣鞋夾帶等途徑。

至於誤食非洲豬瘟食物會如何？農業部解答，非洲豬瘟病毒不耐人體胃酸的 pH 值，人體胃酸 pH 值介於 1.5 到 3.5，已超過病毒耐受酸鹼值範圍，在胃酸及消化道酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死，無法在人體內複製，因此很難在人類糞便中檢出非洲豬瘟病毒。

食藥署提醒，若食品業者刻意違法使用「病斃死豬肉」，依《食品安全衛生管理法》，最重可罰 2 億元，並可能勒令停業或廢止登錄。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」
洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂
「富少抱小女友」交纏陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人
川普超樂觀！　盼與習近平「達成全面性協議」
名模林又立爆未婚懷孕！「已經4個月了」身型明顯圓一圈 錄影全
開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

今開工「2025最後連假結束」　下次直接過年放9天

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

普發1萬元最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

這碗「台味甜品」好吃又抗老！減重醫：每天吃還能助減脂

真的長菇！連下近7天雨　內湖路人驚見路邊「大白菇」

快訊／禁宰令再延10天！彰化「阿三、阿璋」肉圓暫停營業

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

今開工「2025最後連假結束」　下次直接過年放9天

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

普發1萬元最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

這碗「台味甜品」好吃又抗老！減重醫：每天吃還能助減脂

真的長菇！連下近7天雨　內湖路人驚見路邊「大白菇」

快訊／禁宰令再延10天！彰化「阿三、阿璋」肉圓暫停營業

日本TOYOTA也要進美規車？放大版RAV4、7人座休旅將從北美進口

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

川普與東協4國達成貿易協議　馬來西亞承諾「不對美限制稀土出口」

TOYOTA「多功能全新MPV」即將量產！能露營、還能開店面賺錢

10月27日星座運勢／天蠍座意外撿到錢財！　水瓶座房產獲利

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

温昇豪10年韓星友特飛來台應援！　李進良招待海鮮感受夜生活

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

【互動暖哭】湘荷太喜歡多慧姐姐 小奶音委屈喊：捨不得他們回家QQ

生活熱門新聞

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

禁宰令再延！阿三、阿璋肉圓暫停營業

普發1萬最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

更多熱門

相關新聞

張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

桃園市長張善政26日於市府消防局應變中心，出席視訊線上「中央非洲豬瘟災害應變會議」表示，面對非洲豬瘟疫情風險，市府除全面落實防疫監測外，今日並與桃園各區農會及養豬協會召開座談，聽取業者意見，彙整包括提供飼料補貼、穩定肉品市場價格及設置集中式廚餘處理中心三項主要訴求。

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

禁宰令再延！阿三、阿璋肉圓暫停營業

禁宰令再延！阿三、阿璋肉圓暫停營業

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄

八卦山下老店「燒肉圓」突休3個月　老闆曝原因

八卦山下老店「燒肉圓」突休3個月　老闆曝原因

關鍵字：

非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

「天生少根筋星座Top 3」公開！

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面