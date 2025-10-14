　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

一艘中國海警船12日在南海中業島海域與菲律賓公務船發生碰撞。對此，外交部發言人蕭光偉今（14日）表示，外交部表達嚴正關切，反對中方採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部秘書處處長陳錦玲進行業務簡報。

對於中方在南海海域的作為，嚴重影響區域和平穩定，更直接危及菲方海事人員人身安全等強勢行徑，蕭光偉表示，外交部表達嚴正關切，同時密切關注當前南海相關島嶼的爭端，呼籲各方保持克制，尤其反對中方採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。

蕭光偉呼籲，唯有妥善透過多邊對話與爭端解決機制，才能以和平方式處理南海議題。而我國將與理念相近國家持續關注南海情勢，共同致力維護區域安全與穩定。

陳錦玲報告時則提到，秘書處主要負責外交部國內外總務服務，以及後勤支援工作。陳錦玲指出，外交部大廳陳設及交誼廳引進友邦特產：外交部一樓大廳除了既有12面邦交國國旗，也增加了12面友好國家國旗，新增12國包括七大工業國及印太地區重要國家，彰顯外交部長林佳龍的總合外交政策，以及台灣積極拓展國際空間的決心，獲得媒體與民眾的好評；許多訪賓來到外交部也表示很開心看到他們的國旗，紛紛在國旗前合照，顯示台灣與這「雙12」國家的關係日益密切友好。

陳錦玲說，近期大廳陳設的藝術作品也煥然一新，外交部特別邀請鶯歌陶瓷博物館規劃布展，今（2025）年的主題為「島土之聲–台灣當代陶藝展」，選用多位獲獎的台灣陶藝創作家的知名作品，包括王修功先生的「多彩釉瓶」以及陳景亮先生的「豆腐」，每件創作充分展現台灣人的生活文化，傳神有趣，同時傳遞台灣豐富具有創意的美學；顯見外交部對推動文化外交工作的重視。

此外，外交部一樓員工交誼廳也開始引進友邦瓜地馬拉的花神精品咖啡豆，讓外交部同仁及來訪賓客有機會品嚐友邦的優質特產，展現支持友邦產業發展，共創經濟繁榮的決心，陳錦玲表示，這是總合外交–榮邦計畫的具體實踐；花神咖啡也成為外交部同仁忙碌工作之餘的舒壓良方。

談及外交部空間優化及致贈外賓特色禮品開發，陳錦玲指出，外交部正在進行品牌識別優化工程，其中由秘書處負責的是外交部這棟大樓的空間優化及特色禮品開發工作，期待為這棟歷史建築帶來新意，展現台灣多元文化樣貌、自由民主價值及科技創新的優勢，提升台灣的國際識別度，讓世界一眼就能辨識台灣。

▲▼外交部秘書處處長陳錦玲。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部秘書處處長陳錦玲。（圖／記者詹詠淇攝）

陳錦玲表示，目前已經分別由林佳龍、次長吳志中、次長陳明祺召集主持各專家小組會議，邀請部外美學、建築專家、教授、設計師參與及提供建言。相關進展外交部將適時對外說明。

針對台北賓館圍牆修復，陳錦玲指出，台北賓館四周圍牆歷經百年，目前有傾斜的現象，需要進行修復，以維護古蹟完整及公共安全。由於北賓是國定古蹟，各項修復工程都需要依古蹟保存相關規定嚴謹進行。目前圍牆修復工作已由中國科技大學團隊撰擬修復計畫，送交文化部文化資產局審議。審議通過後，將進行施工廠商招標工作，預計於明年開工、工期三年。施工期間，希望不會影響北賓室內舉行的各項活動，以及每月開放民眾參觀的計畫，屆時外交部將審慎評估。

有關外館館舍購置計畫，陳錦玲強調，推動外館館舍購置計畫是外交部重要工作之一，除了可節省政府鉅額租金支出外，也有助整合駐外機構功能，提供民眾更便捷、優質的服務與洽公環境。自有辦公廳舍也能將台灣多元文化特色注入辦公室外觀以及內部空間規畫與設計，提升台灣在駐地的優質形象、讓外國朋友更認識台灣。

陳錦玲表示，外交部近年已陸續完成洛杉磯、義大利、舊金山的館舍購置，目前台灣在全球共有19個自有館處，自有比率已達17%。我國駐雪梨辦事處也正在執行館舍購置計畫，駐處已完成法律專業服務採購作業，正在尋找合適的購置物件。另外，我國駐美國有三個辦事處已擬定購置計畫，並依據行政院相關部會意見修訂調整中，外交部將在政府財政資源支持下，持續協助外館積極推動各購置計畫，相關辦理進展將適時對外說明。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新車降價無望？汽車公會曝關稅
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

桃園議長邱奕勝表態支持鄭麗文　「她有能力帶領國民黨重新出發」

讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

桃園議長邱奕勝表態支持鄭麗文　「她有能力帶領國民黨重新出發」

讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

長榮空服員請假制度引關注　工會21日將提4訴求與資方協商

KK園區擴大！緬甸詐騙園區用星鏈重啟運作　泰國斷網也沒用

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

政治熱門新聞

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

朝野共識！普發1萬特別預算10/17完成三讀　預計11月中下旬可請領

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

南投副議長：郝龍斌當選就退黨

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

ET民調／國民黨主席選舉會投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

不忍了！　柯建銘突發刑事告訴狀提告吳子嘉

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

更多熱門

相關新聞

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

美國總統川普8日晚間宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議。對此，外交部今（14日）表達高度歡迎與肯定，台灣將持續與理念相近國家以及具公信力國際非政府組織合作，提供受戰亂影響的民眾人道援助及重建計畫。

陸會買單兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

陸會買單兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！

國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！

國安局最新報告「美關稅加劇中共經社風險」　中方陳抗事件增63％

國安局最新報告「美關稅加劇中共經社風險」　中方陳抗事件增63％

陸禁美牛　澳洲出口「暴增65%」大賺2037億

陸禁美牛　澳洲出口「暴增65%」大賺2037億

關鍵字：

外交部南海蕭光偉菲律賓中國

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面