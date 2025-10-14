菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

一艘中國海警船12日在南海中業島海域與菲律賓公務船發生碰撞。對此，外交部發言人蕭光偉今（14日）表示，外交部表達嚴正關切，反對中方採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部秘書處處長陳錦玲進行業務簡報。

對於中方在南海海域的作為，嚴重影響區域和平穩定，更直接危及菲方海事人員人身安全等強勢行徑，蕭光偉表示，外交部表達嚴正關切，同時密切關注當前南海相關島嶼的爭端，呼籲各方保持克制，尤其反對中方採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。

蕭光偉呼籲，唯有妥善透過多邊對話與爭端解決機制，才能以和平方式處理南海議題。而我國將與理念相近國家持續關注南海情勢，共同致力維護區域安全與穩定。

陳錦玲報告時則提到，秘書處主要負責外交部國內外總務服務，以及後勤支援工作。陳錦玲指出，外交部大廳陳設及交誼廳引進友邦特產：外交部一樓大廳除了既有12面邦交國國旗，也增加了12面友好國家國旗，新增12國包括七大工業國及印太地區重要國家，彰顯外交部長林佳龍的總合外交政策，以及台灣積極拓展國際空間的決心，獲得媒體與民眾的好評；許多訪賓來到外交部也表示很開心看到他們的國旗，紛紛在國旗前合照，顯示台灣與這「雙12」國家的關係日益密切友好。

陳錦玲說，近期大廳陳設的藝術作品也煥然一新，外交部特別邀請鶯歌陶瓷博物館規劃布展，今（2025）年的主題為「島土之聲–台灣當代陶藝展」，選用多位獲獎的台灣陶藝創作家的知名作品，包括王修功先生的「多彩釉瓶」以及陳景亮先生的「豆腐」，每件創作充分展現台灣人的生活文化，傳神有趣，同時傳遞台灣豐富具有創意的美學；顯見外交部對推動文化外交工作的重視。

此外，外交部一樓員工交誼廳也開始引進友邦瓜地馬拉的花神精品咖啡豆，讓外交部同仁及來訪賓客有機會品嚐友邦的優質特產，展現支持友邦產業發展，共創經濟繁榮的決心，陳錦玲表示，這是總合外交–榮邦計畫的具體實踐；花神咖啡也成為外交部同仁忙碌工作之餘的舒壓良方。

談及外交部空間優化及致贈外賓特色禮品開發，陳錦玲指出，外交部正在進行品牌識別優化工程，其中由秘書處負責的是外交部這棟大樓的空間優化及特色禮品開發工作，期待為這棟歷史建築帶來新意，展現台灣多元文化樣貌、自由民主價值及科技創新的優勢，提升台灣的國際識別度，讓世界一眼就能辨識台灣。

▲外交部秘書處處長陳錦玲。（圖／記者詹詠淇攝）

陳錦玲表示，目前已經分別由林佳龍、次長吳志中、次長陳明祺召集主持各專家小組會議，邀請部外美學、建築專家、教授、設計師參與及提供建言。相關進展外交部將適時對外說明。

針對台北賓館圍牆修復，陳錦玲指出，台北賓館四周圍牆歷經百年，目前有傾斜的現象，需要進行修復，以維護古蹟完整及公共安全。由於北賓是國定古蹟，各項修復工程都需要依古蹟保存相關規定嚴謹進行。目前圍牆修復工作已由中國科技大學團隊撰擬修復計畫，送交文化部文化資產局審議。審議通過後，將進行施工廠商招標工作，預計於明年開工、工期三年。施工期間，希望不會影響北賓室內舉行的各項活動，以及每月開放民眾參觀的計畫，屆時外交部將審慎評估。

有關外館館舍購置計畫，陳錦玲強調，推動外館館舍購置計畫是外交部重要工作之一，除了可節省政府鉅額租金支出外，也有助整合駐外機構功能，提供民眾更便捷、優質的服務與洽公環境。自有辦公廳舍也能將台灣多元文化特色注入辦公室外觀以及內部空間規畫與設計，提升台灣在駐地的優質形象、讓外國朋友更認識台灣。

陳錦玲表示，外交部近年已陸續完成洛杉磯、義大利、舊金山的館舍購置，目前台灣在全球共有19個自有館處，自有比率已達17%。我國駐雪梨辦事處也正在執行館舍購置計畫，駐處已完成法律專業服務採購作業，正在尋找合適的購置物件。另外，我國駐美國有三個辦事處已擬定購置計畫，並依據行政院相關部會意見修訂調整中，外交部將在政府財政資源支持下，持續協助外館積極推動各購置計畫，相關辦理進展將適時對外說明。