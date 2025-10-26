6種生活常見物質「確定會致癌」！醫師示警：受潮堅果別吃

▲李思賢表示，黃麴毒素主要來自受潮的花生、玉米及堅果。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

家醫科醫師李思賢近日在臉書發文提醒，生活中潛藏許多健康威脅，其中不乏經證實的「確定致癌物」。他整理出六種常見來源，呼籲民眾應盡量避開，以降低罹癌風險。李思賢指出，這些物質常存在於日常飲食與環境中，只要培養正確習慣，多數都能有效預防。

根據李思賢的貼文，第一項是「黃麴毒素」，主要來自受潮或過期的花生、玉米與堅果，是最強天然肝癌致癌物之一，他提醒「保持乾燥、避免食用發霉食品」最為關鍵，「我自己平時是不吃花生的。」第二種則是「苯」，存在於香菸煙霧、汽車廢氣及油漆中，長期吸入會損傷骨髓並提高血癌風險。

▲李思賢表示，黃麴毒素主要來自受潮的花生、玉米及堅果。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



第三項為「甲醛」，多見於新裝潢家具、黏著劑與香菸煙霧，可能導致鼻咽癌與白血病。第四項是「多環芳香烴」，常出現在焦黑烤肉、煙燻食物及廢氣中，會引起肺癌與皮膚癌。他提醒烤肉應避免焦黑，減少煙燻暴露。

第五項「乙醛」則源於酒精代謝與香菸煙霧，容易造成口腔與食道癌，尤其臉紅體質者應特別節制飲酒。最後一項「丙烯醯胺」常見於炸薯條、餅乾、咖啡與烤麵包，高溫烹調會生成此物質，與腎癌及子宮內膜癌相關。

李思賢建議，日常飲食可減少高溫油炸與焦脆食物，環境應保持通風，並遠離煙霧與廢氣。「健康不是一朝一夕養成，但每個小改變，都是遠離癌症的一步。」他強調。