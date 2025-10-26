　
大陸 大陸焦點 特派現場

繼「沉默的榮耀」後　大陸再推促統片「澎湖海戰」

文／中央社

中國在近期推出以真人真事改編的對台工作劇集「沉默的榮耀」後，又在25日光復節發布改編的歷史電影「澎湖海戰」預告片，顯示中共促統政治意圖濃厚。

「沉默的榮耀」是一部潛台諜戰劇，講述中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石的「密使一號」案。該部片播出後在中國大陸引起討論，還有中國大陸民眾前往吳石故居悼念。

在播出「沉默的榮耀」後近一個月，中國改編自歷史的電影「澎湖海戰」在25日發布預告片，並公布首輪的演員陣容。

電影由演員易烊千璽飾演康熙皇帝，王學圻飾演福建水師提督施琅，講述1683年康熙命令施琅攻台。

電影預告片旁白講述：「施琅聽命，朕命你統領舟師，進取澎湖，攻下台灣，還天下一個圓滿」。預告片在最後還強調了「統一台灣，勢不可擋」。該片預計將於2026年上映。

「澎湖海戰」官方微博也寫著「澎湖是中國的澎湖，台灣是中國的台灣」、「台灣自古是中國不可分割的一部分」等統戰文宣內容。

該部電影推出預告片後也引起中國網友關注，除了表達對演員們的支持外，也有不少網友跟著留下「統一台灣，勢不可擋」的留言。電影預計將進一步激化中國的民族情緒。

▼大陸電影「澎湖海戰」預告海報。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸電影「澎湖海戰」預告海報。（圖／翻攝微博）

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台北世貿展覽館墜樓　14歲少年當場死亡
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
信義豪宅雙屍！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬相驗後悲痛離開
泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后
北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散
附冷氣！ATM空間「打地舖睡覺」還將自動門反鎖　路人看傻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

統戰App已2.8萬人投誠還能「一鍵呼叫解放軍」？　他揭3大騙局

統戰App已2.8萬人投誠還能「一鍵呼叫解放軍」？　他揭3大騙局

中國江蘇有程式設計師設計「歸家」APP，專門針對台灣民眾、軍人，「實名登記」回歸中國、投誠，還能「一鍵呼叫解放軍」。對此，綠委許智傑今（26日）直言，這是滲透戰一環，影響台灣人團結，並增加國內不信任感。綠委王定宇則強調，這是不折不扣的叛國軟體，國人應注意3層面，包括小心詐騙、登記人數為灌水騙局，以及在台灣有沒有人協助散播？相關單位盡速查明，國人也不要傻到去登記，不僅愚蠢到叛國，甚至甘願被詐騙，後果要自己承擔。

嗆民進黨政府阻撓宗教交流　國台辦：想製造「兩岸一家仇」

嗆民進黨政府阻撓宗教交流　國台辦：想製造「兩岸一家仇」

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

