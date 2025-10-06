首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

▲首部潛台諜戰劇《沉默的榮耀》在央視開播。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸十一長假期間，首部展現中共在台灣的諜戰劇《沉默的榮耀》在央視開播。大陸過去有不少「打入國民黨內部」的諜戰劇，比如《潛伏》、《風箏》，然而，只有《沉默的榮耀》描述的是國府遷台後的真人真事，主角是「共諜」將軍吳石，涉及敏感的「密使一號」大案。

1949年前後，按照中共的「解放台灣」部署，1500餘名幹部秘密入台；50年代初，超過1100人被國民黨公審處決，當中就包括吳石。過去，北京對於在台灣的「隱蔽戰線鬥爭」淡化處理，但近年漸趨高調。2013年12月，「無名英雄紀念廣場」在北京西山落成，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦塑像建立。

《星島日報》報導，《沉默的榮耀》首次以真實人物和歷史事件為創作背景，由大陸國安部、國台辦指導，由于和偉、吳越演員等擔綱，主角是中共潛伏在台灣的「國防部中將參謀次長」吳石。

1950年6月10日，我政府以「為中共從事間諜活動」的罪名，對吳石等四人執行死刑。這被大陸稱為「密使一號」大案，又稱吳石案，吳石死前在牢房中用鮮血寫下「台灣必歸」四個大字

9月30日，《沉默的榮耀》在央視8套正式開播。官方宣傳稿聲稱，「這部獻禮國慶大劇，是新中國成立以來首部反映台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題影視作品」。導演楊亞洲則說，「本劇的歷史意義，在於首次以真實姓名、真實事件，將這段隱秘而偉大的鬥爭全景式托出」。

《星島日報》分析，在當前兩岸形勢嚴峻，「電視劇光明正大紀念為國家統一獻身的英烈，『促統』味道很濃，即使民進黨現在正渲染中共滲透，大陸也毫不避諱歌頌視死如歸的中共特工」。

▼港媒分析，該片「促統」意味濃。