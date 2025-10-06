　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

▲▼首部潛台諜戰劇《沉默的榮耀》在央視開播。（圖／翻攝微博）

▲首部潛台諜戰劇《沉默的榮耀》在央視開播。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸十一長假期間，首部展現中共在台灣的諜戰劇《沉默的榮耀》在央視開播。大陸過去有不少「打入國民黨內部」的諜戰劇，比如《潛伏》、《風箏》，然而，只有《沉默的榮耀》描述的是國府遷台後的真人真事，主角是「共諜」將軍吳石，涉及敏感的「密使一號」大案。

1949年前後，按照中共的「解放台灣」部署，1500餘名幹部秘密入台；50年代初，超過1100人被國民黨公審處決，當中就包括吳石。過去，北京對於在台灣的「隱蔽戰線鬥爭」淡化處理，但近年漸趨高調。2013年12月，「無名英雄紀念廣場」在北京西山落成，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦塑像建立。

《星島日報》報導，《沉默的榮耀》首次以真實人物和歷史事件為創作背景，由大陸國安部、國台辦指導，由于和偉、吳越演員等擔綱，主角是中共潛伏在台灣的「國防部中將參謀次長」吳石。

1950年6月10日，我政府以「為中共從事間諜活動」的罪名，對吳石等四人執行死刑。這被大陸稱為「密使一號」大案，又稱吳石案，吳石死前在牢房中用鮮血寫下「台灣必歸」四個大字

9月30日，《沉默的榮耀》在央視8套正式開播。官方宣傳稿聲稱，「這部獻禮國慶大劇，是新中國成立以來首部反映台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題影視作品」。導演楊亞洲則說，「本劇的歷史意義，在於首次以真實姓名、真實事件，將這段隱秘而偉大的鬥爭全景式托出」。

《星島日報》分析，在當前兩岸形勢嚴峻，「電視劇光明正大紀念為國家統一獻身的英烈，『促統』味道很濃，即使民進黨現在正渲染中共滲透，大陸也毫不避諱歌頌視死如歸的中共特工」。

▼港媒分析，該片「促統」意味濃。

▲▼首部潛台諜戰劇《沉默的榮耀》在央視開播。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中秋悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露身亡
快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭！　刑事局緊急報請偵辦
快訊／法國最短命總理！　上任不到1個月請辭
霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩
1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相
陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了
苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

月老生日逢中秋！北京「求脫單」最靈神廟　大排長龍爭搶姻緣紅線

首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

陸屁孩手機店內用通緝犯證件號碼登錄遊戲　網：認證成功警察就上門

陸電動車爆炸自燃波及7車　車主曝起火前車內溫度高達76.4度

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

月老生日逢中秋！北京「求脫單」最靈神廟　大排長龍爭搶姻緣紅線

首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

陸屁孩手機店內用通緝犯證件號碼登錄遊戲　網：認證成功警察就上門

陸電動車爆炸自燃波及7車　車主曝起火前車內溫度高達76.4度

滯留！限流！退票！　陸長假多地景區遊客爆滿狀況頻傳

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

泰勒絲新歌破串流紀錄！MV換9套華服　「橄欖球、87號房」藏彩蛋放閃未婚夫

陸北斗系統「更安全」？　伊朗高官稱想從GPS跳槽

後美麗島時代的民進黨　呂秀蓮：不應只壯大自己派系、用人唯親

快訊／中秋傳悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露頭部重創亡

熊出沒！日新潟縣發布「最高級別警報」　飢餓黑熊闖民宅傷人

陳淑芳突脫口「金鐘獎欠我兩個獎」！　86歲身體狀況曝：要繼續演戲

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

快訊／法國最短命總理！　勒克努上任不到1個月請辭

張信哲合體萬人紐約「走路上班」！　台下1舉動嗨喊：我被寵壞了

《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

大陸熱門新聞

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上毒液脖子潰爛20天

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木

出國興致沒了！　連換三架飛機都故障　專家：機率如中彩券

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

保水還田！吉林「梨樹模式」給大地蓋被子

陸Coser扮「轟焦凍」遭圍剿扯髮！

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區 遊客高喊「only you」復刻經典

陸屁孩手機店內用通緝犯證件號碼登錄遊戲 網：認證成功警察就上門

更多熱門

相關新聞

陸規定酒店「電視開機播央視」

陸規定酒店「電視開機播央視」

中國大陸國家廣播電視總局近日發出通知要求，酒店的電視開機之後必須直接全螢幕播放俗稱「央視一套」的CCTV-1（央視綜合頻道），或按遙控器一鍵進入。

綠營共諜案黃取榮重判10年　吳宗憲：應立即扣押500萬中共報酬

綠營共諜案黃取榮重判10年　吳宗憲：應立即扣押500萬中共報酬

許淑華控「干擾檢調辦共諜案」　徐巧芯嗆：竟然檢討揭發真相的人

許淑華控「干擾檢調辦共諜案」　徐巧芯嗆：竟然檢討揭發真相的人

徐巧芯烏龍爆料險讓共諜案輕判　許淑華批：損害國安何時道歉？

徐巧芯烏龍爆料險讓共諜案輕判　許淑華批：損害國安何時道歉？

統促黨當台商涉共諜案　判刑定讞

統促黨當台商涉共諜案　判刑定讞

關鍵字：

共諜央視沉默的榮耀

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面