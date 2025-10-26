　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

近年各地出現無預警停電情形，影響民生與產業運作，引發社會關注及媒體報導。監察院今（26日）發布調查報告指出，停電主因涉及設備老化、變電所興建延宕、自動化不足，以及路平專案孔蓋地下化導致維修困難耗時等多重因素，監察院促請行政院、經濟部及台電公司應檢討改善，以提升供電穩定。

監察院財政及經濟委員會審議通過監委田秋堇、賴振昌所提調查報告。調查報告指出，無預警停電事故90％以上發生於配電系統層級，世界各國皆然。依台電公司統計，113年度全國共發生7,482起配電系統層級無預警停電事故，其中設備故障占比約四成，多為設備老化或長期高負載運轉所致。

台電公司雖規劃興建新變電所分流電力，但全國規劃興建的23座變電所，有14座因遭反對而延宕，影響供電基礎建設與工程進度。調查委員認為，經濟部與台電公司應強化溝通，讓國人理解變電所是供電關鍵設施，盡速推動新設變電所與老舊設備汰換計畫，以降低無預警停電風險。

調查委員指出，台電公司提供數據顯示，近年停電次數下降，然近十年平均每戶停電時間卻由104年的3.586分鐘上升至113年的3.651分鐘。台電公司表示，因我國電纜地下化比率達47.9%，高於美（20.0％）、日（6.0％）、韓（21.3％），加上行政院推動「道路平整方案」，電力維修孔蓋平時需下地降埋、不留痕跡，一旦停電搶修時，則需先以金屬探測器尋找孔蓋確切位置，再切割路面、提升孔蓋後方可施工，致平均維修時間增加3.5小時。建議行政院督導各道路管理機關就「孔蓋降埋」對停電搶修影響提出合宜配套措施，並促請經濟部檢討近年停電事件影響範圍與修復時效。

學者專家擔任本案諮詢委員表示，雖台電公司宣稱饋線自動化比率達9成以上，但平均停電時間未見明顯縮短。經查，現行台電內部規定僅要求1.5具自動化開關即將該饋線定義為「自動化饋線」，標準寬鬆，難以達成停電時快速隔離故障區段效果。調查委員認為，經濟部宜檢討饋線自動化定義及加速智慧電網建設，以達成停電發生時，能自動檢測故障位置、快速隔離故障區段、縮小停電影響範圍及減短復電時間，提升電力系統韌性。

此外，2位調查委員發現，台電公司部分新設備運轉未久即發生故障，113年度因品質不良、施工不良、絕緣劣化等因素導致停電案件達1,191件。以113年7月9日大金門地區停電為例，肇因為塔山電廠新安裝比壓器設備使用未滿一年即故障，並因電網保護設定不良等多重因素，而導致40,703戶停電。促請經濟部督導台電公司進行系統性分析，檢討設備品質管理與查驗程序，防杜同類事件再發生。

調查報告亦揭示，桃園地區於113年上半年多次發生無預警停電，且部分事故資料未即時登錄於台電停電案件統計系統。台電說明因修復人力不足，加以人員交接換班、連續事故接續搶修等因素，致生登錄疏漏。委員認為，經濟部應依電業法精神落實監督，督促台電公司核實登錄停電事故，以提供可受公評的數據為準據，並參考先進國家電業管理經驗，建立有效稽核機制。

另查，今年7月丹娜絲颱風期間，全台逾百萬戶停電、數千電桿倒塌，經濟部已編列預算，規劃強化電線桿抗風設計並優先推動主幹線地下化。惟據諮詢專家意見，地下化雖有助防災與美觀，但全面地下化成本高昂且維修不易，且過度地下化將衍生電容效應及造成電力虛功過多現象，宜審慎評估效益與風險。促請經濟部責成台電公司進行通盤規劃、詳估預算，以兼顧電網韌性、經濟效益及公共安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
帶孩玩墾丁　假日住一晚破萬！他曝「2費用更扯」怒：欺負親子客
哪些ATM可領普發1萬　提領條件一次看
快訊／信義區豪宅雙屍　37歲男、25歲女驚人身分曝
快訊／台中麻園頭溪驚見疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍泡水
導演申聖勳被發現家中猝逝！享年40歲
非洲豬瘟被疑10天空窗期！農業局「認錯人」　急轉彎調查2獸醫
山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局
雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

嘉里大榮隱匿問題豬肉流向？　她揭中資背景：物流業被滲透是國安危機

強化國際輿論！解放軍前大校投書《Time》　要川普警告賴清德言行

邱毅：趙少康還在玩「換柱2.0」　早該退出媒體厚顏無恥

民進黨青年局成立後首訪日　開啟台日政黨與國會新對話

爆非洲豬瘟「廚餘還能餵豬嗎」？行政院發言人：90度蒸煮1小時就可

「中正堂」改名了！　陸軍司令部更名忠誠堂：彰顯軍風精神

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

嘉里大榮隱匿問題豬肉流向？　她揭中資背景：物流業被滲透是國安危機

強化國際輿論！解放軍前大校投書《Time》　要川普警告賴清德言行

邱毅：趙少康還在玩「換柱2.0」　早該退出媒體厚顏無恥

民進黨青年局成立後首訪日　開啟台日政黨與國會新對話

爆非洲豬瘟「廚餘還能餵豬嗎」？行政院發言人：90度蒸煮1小時就可

「中正堂」改名了！　陸軍司令部更名忠誠堂：彰顯軍風精神

重大進展！美中談判「幾乎完成協議」　美貿易代表：可交川習簽署

日本廢棄旅館驚傳火警！多間客房被燒光　疑遭人為縱火

獨／出殯日「球棒隊」開打！報案人挨揍也送辦　怒控警方鬼遮眼

剛需撐住買盤　烏日區交易量縮8成、房價倒漲7%

鳳小岳開唱出狀況！團員「當場跪地神救援」：真的是兄弟

客家義民嘉年華登場　蔣萬安任「主祭官」與153隊挑擔踩街超嗨

長榮馬拉松吸2.4萬名跑者參賽　半馬女子組陳美彤將冠軍留台

帶孩玩墾丁　假日住一晚破萬！他曝「2費用更扯」怒：欺負親子客

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

高山峰「會不會曾有總統是同志？」 PO文掀議回應：你不知我對同志之友善

【當場起火】機車倒地燒成「火球」！　北市路口車禍騎士腳底著火急逃生

政治熱門新聞

陸軍司令部「中正堂」改名「忠誠堂」

廚餘還能餵豬嗎？政院：90度煮1小時可

Meta累罰1850萬！數發部籲改電子公文

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

同志遊行下午登場！蔡英文PO文響應　驚見名嘴留言「我要結婚了」

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

邱毅：趙少康還在玩「換柱2.0」　早該退出媒體厚顏無恥

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

中資物流車隱匿問題豬肉流向？　綠委：物流業被滲透是國安危機

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

同志大遊行驚喜！　蔡英文帶愛犬到場向遊行民眾揮手致意

強化國際輿論！解放軍前大校投書《Time》　要川普警告賴清德言行

幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

更多熱門

相關新聞

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

近日台中驚傳非洲豬瘟突破檢疫防線再度現蹤，衝擊國內畜牧業以及餐飲業。行政院長卓榮泰今（24日）表示，目前全國沒有其他異常案例，也呼籲民眾不要去養豬場，同時提醒民眾，豬隻在屠宰前有三道把關，皆為合格屠宰肉品，國人不需過度恐慌。

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

普發現金11月上路！　卓榮泰喊話全民：防堵詐騙

普發現金11月上路！　卓榮泰喊話全民：防堵詐騙

3外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

3外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

關鍵字：

停電監察院行政院台電

讀者迴響

熱門新聞

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

台AV女優認了暈船過！

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面