政治

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

▲▼晴空匯火警。（圖／翻攝網路）

▲晴空匯去年火警。（圖／翻攝網路）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市豐邑晴空匯大樓火警，造成兩名消防員殉職，經調查後，起因係大樓管道間電力配線因故短路，致多項防火避難設施無法運作引發大火。又新竹市消防局未全盤掌握入室管制及人員資訊，且因建築結構、濃煙遮蔽等因素導致無線電通訊不良，延宕搶救時機。監察院今（24日）表示，要求新竹市政府、內政部切實檢討改進。

新竹市豐邑晴空匯大樓火警，濃煙密布造成兩名勇消李詠真、周立鑫疑因空間迷航而不幸殉職，由於事後消防局針對無線電通話說法反覆，市府更稱兩人是「太急於救人」，引發輿論譁然。殉職勇消李詠真太太也寫一份親筆公開信給新竹市長、新竹市消防局、新竹市消防局局長、葉耿男大隊長，信中指出，你們一直把過錯往外推，她不會就這樣子結束的。今天就算她整身傷，也會讓該負責的人負責。

新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓於去年5月晚間發生重大火警，造成新竹市兩名消防員不幸殉職。監察院內政及族群委員會日前通過監察委員葉大華、王麗珍所提調查報告，指出本案肇因於大樓管道間電力配線因故短路而起火，致多項防火避難設施無法運作引發大火。

監察院指出，新竹市消防局未全盤掌握入室管制及人員資訊，且因建築結構、濃煙遮蔽等因素導致無線電通訊不良，延宕兩名消防人員搶救時機。監察院要求新竹市政府、內政部切實檢討改進火場救災相關指揮調度、安全管制及無線電通訊不良等問題，並就本案火場致災原因切實檢討，以及對於既有建築物及既設用戶用電設備之公共安全管理，謀求具體因應作為。

監察委員葉大華、王麗珍調查指出，新竹市消防局於當日22時55分獲報轄內晴空匯大樓發生火警後派遣分隊前往搶救，該局金山分隊李姓、周姓隊員於23時46分經該局三民分隊小隊長「告知」而獲悉D棟8樓有住戶待救，推估該2員於23時50分入室、23時53分回報抵達該大樓8樓，然外部人員未收到該訊號，該2員遭遇火場變化於撤出時又因空間迷失，而受困於東側2至3樓梯間並發出求救訊號。

調查報告指出，因救援現場受建築結構、濃煙遮蔽、作業環境吵雜等影響，致無線電通訊不良，直通頻道無線電都無人收到回應。外部人員於次（27）日00時15分方收到求救訊號，經清點現場人員才於00時35分確認失聯人員身分，但未能得知受困位置，外部人員再行入室搜索至01時04分於2樓至3樓梯間發現該2員，外部人員自確認到搜救完成兩名失聯人員前後歷時約50分鐘，經送醫後仍不幸殉職。

兩位監委表示，火場指揮調度之「告知」、「指派任務」二者顯然不同，該2名殉職消防員於火場獲悉建築物內有眾多民眾亟待救援，致急於進入火場進行人命搜救，而未遵循須經任務指派且向管制站報到後，方能進入火場之規定。又新竹市消防局雖於本案現場設置管制站及安全幕僚，但仍未能全盤掌握入室管制及人員資訊，致難以迅速清查失聯人員並即時進行救援，凸顯本案火災相關指揮調度、指令傳達、資訊交接及安全管制等均有待積極檢討改進。

另有關新竹市消防局金山分隊2名消防員，於113年5月27日00時15分發出求救訊號並由外部人員獲悉前，實則已有多次透過無線電發話呼救，卻均未獲回應。經查，該局於本案火場管制站在26日23時55分已發現無線電訊號不良，並指派同仁架設無線電中繼台，卻難以解決火場通訊不良問題，相關設備操作仍有其限制，新竹市消防局應謀求其他可行措施；另消防署雖已提出相應作為，如將與警政署協商共用傳透力較強之警用U頻道，仍應積極檢討其有效性並落實執行，以確保救災通訊無虞。

另據新竹市消防局調查報告，本案起火致災原因推測為「電氣因素（管道間電力配線因故短路）引發火災可能性較大」，並已函送新竹地檢署偵辦。由於本案起火點發生於該建築物各式電力配線集中之管道間內，屬用戶設備且具隱蔽、不易查覺之特點，且管道間內一般電源與緊急電源電纜線同時燃斷後，致多項防火避難設施設備短暫啟動後即無法運作，造成消防搜救之困難，惟本案火場災後之殘餘跡證亦已無法研判其確切原因。

兩位監委指出，以本事故為鑑，管道間一旦發生火災事故影響公共安全至鉅，因集合住宅之建築物公共安全檢查項目未包括防火區劃、管道間，內政部值此事件後已檢討研議將「建築物公共安全檢查簽證項目增列『管道間』，以確保管道間維持完整之防火區劃」，並將納入防火填塞；另經濟部亦已於114年5月9日修正發布「用戶用電設備裝置規則」，增訂不同導線線徑於配電箱內所需最小配線空間要求，以防導線過度轉折破壞絕緣等，凡此均應落實積極辦理，並持續追蹤本案電力配線因故短路之確切原因，對於既有建築物及既設用戶用電設備之公共安全管理，亦應謀求具體因應作為。

監察委員另表示，本案晴空匯大樓依建築法及「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」應每2年進行1次建築物公共安全申報，然於113年1月至3月申報期間卻未進行申報，新竹市都市發展處對此逾期申報情形卻毫無所悉，遲至113年5月26日發生火災後方進行裁罰，相關勾稽查核機制亦付之闕如，應檢討改進。
 

10/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【無視地心引力】北海岸強風將瀑布吹到「一飛衝天」

