　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3名外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

「我被雇主拳打腳踢，我卻要賠償雇主新臺幣5萬元……」111年12月，3名印尼籍漁工向勞動部1955專線申訴雇主多次施以人身暴力，為自保已先行離船。事後雖然雇主同意無條件讓3人轉換雇主，後來卻主張3人無故罷工，致其漁船在土魠魚盛產期無法出海捕魚，造成營業損失，要求每人賠償8萬元；最終經高雄地方法院勞動法庭之調解，3人各需賠償雇主5萬元。

監察院調查發現，該雇主歷來聘僱的漁工幾乎都曾向1955專線反映遭受暴力，最後都是以雇主已同意轉出而結案，雇主依然持續聘僱新的漁工，然而類似施暴情形未獲有效約束。該案調查報告出爐，監察院除函請澎湖縣政府、勞動部檢討改進外，亦副知農業部漁業署、司法院及印尼駐台辦事處參考。

監察院社會福利及衛生環境委員會、財政及經濟委員會聯席會議於22日通過王美玉、王幼玲兩位委員提出的調查報告，針對澎湖縣籍日○○號漁船多名外籍漁工申訴遭雇主人身傷害或無故驅趕，情節一致、顯非偶發，卻遭澎湖縣政府以缺乏證據或已接受安置為由草率結案，未查明真相、加強監督，致使施暴情形反覆發生，以及勞動部1955專線在紀錄、風險辨識與資訊轉介上存有系統性缺陷，使移工困境被淡化，保護機制流於形式等問題，決議糾正澎湖縣政府和勞動部。

王美玉、王幼玲兩位委員指出，從3名漁工指控雇主施暴，卻反遭提告並敗訴之案例中可見，地方政府在受理申訴時未盡查證責任、中央主管機關監督與審查機制亦告失靈，司法程序中對弱勢當事人參與權益的保障更顯不足，反映現行制度在申訴調查、行政審查及司法程序各環節均存在明顯缺口，難以形成有效的保護機制。

監察院除將函請澎湖縣政府、勞動部檢討改進外，亦副知農業部漁業署(本案雇主雖稱因漁工罷工致該船未出海，卻仍有出海事實並申請休漁獎勵金)、司法院(勞動調解僅聚焦在金額協議，未釐清關鍵爭點及事實)及印尼駐台辦事處參考。

王美玉、王幼玲兩位委員進一步指出，移工來臺前均簽署契約，該契約並經母國辦事處驗證過，但由於其內容多僅為原則性規定，實務上常見雇主另行要求簽署「補充契約」或「承諾書」；然而，此類文件常以AB約形式出現，內含違法條款，嚴重侵害勞工權益。

監委要求，勞動部應正視移工被迫簽署AB約的普遍現象，健全監管機制，並加強對仲介與契約內容的審查與監督，防杜違法條款流入制度，實質落實對移工權益的保障。

調查亦發現，日〇○號漁船雇主長期違反多項勞動及漁業法令，包括未依法辦理勞工保險、未登錄船員異動、於自行申報聘僱日期終止後，仍違法搭載漁工出海作業等情節，卻未被相關主管機關掌握與查處，顯示現行制度在資訊整合、監督查核及違規追責等環節存在明顯缺失。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上
新莊男一下車　遭開3槍斃命！2嫌聲押、1嫌10萬交保
快訊／台北跨年晚會　首波卡司公布
旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板
被桃園高中生姑姑點名！詹江村：你的小孩好棒棒，我為什麼要道歉
快訊／台中食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉　10人緊急送醫
23歲美國女星逝世！童星長大復出　新戲播出13天後離世

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3名外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

廚餘被質疑是非洲豬瘟破口？卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不用急！普發現金11／5開放預登記　身分證尾數分流先上路

普發現金10類人免登記直接入帳　財政部：11/12刷簿子就有1萬

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

日本新官房長官指「台灣為極重要夥伴」　外交部：高度肯定與歡迎

普發萬元來了！體恤災民辛苦　光復鄉郵局假日加班為災民服務

館長將參加大陸「光復台灣」活動　梁文傑：不覺得很重要

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

3名外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

廚餘被質疑是非洲豬瘟破口？卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不用急！普發現金11／5開放預登記　身分證尾數分流先上路

普發現金10類人免登記直接入帳　財政部：11/12刷簿子就有1萬

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

日本新官房長官指「台灣為極重要夥伴」　外交部：高度肯定與歡迎

普發萬元來了！體恤災民辛苦　光復鄉郵局假日加班為災民服務

館長將參加大陸「光復台灣」活動　梁文傑：不覺得很重要

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上

台南90歲嬤遭棄屍嘉義山區！　兒精神恍惚：想讓媽媽回歸自然

超商響應普發「現金放大卡」最高回饋12%　500元優惠組最低39折

廣西村莊泡水逾半月仍未解　村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

與中國「合資蓋高鐵」血虧！印尼砸2250億反背債　收入比預期少8成

新莊槍響「1男頸部中彈」慘死！　2嫌聲押、1嫌10萬交保

台鐵平溪線又發生邊坡滑動　光復連假全面停駛

10大速食店連假優惠懶人包　肯德基333神券回歸、拿坡里買4送4

20~35歲購屋族最愛區曝光　台北中山、新北板橋雙奪冠

脆友激推50嵐隱藏版點法！麵茶拿鐵＋冰淇淋秒變香甜奶昔

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

政治熱門新聞

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

停砍年金恐爆財務警訊轉嫁全民　銓敘部：10年需再撥補3020億元

館長將參加陸「光復台灣」活動　梁文傑：不重要

LIVE／發錢了！全民+1政府相挺　國人最快11月有望拿到1萬現金

美麗島民調／賴清德回到4成滿意度！　卓榮泰滿意度大漲6.3個百分點

更多熱門

相關新聞

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

新竹市豐邑晴空匯大樓火警，造成兩名消防員殉職，經調查後，起因係大樓管道間電力配線因故短路，致多項防火避難設施無法運作引發大火。又新竹市消防局未全盤掌握入室管制及人員資訊，且因建築結構、濃煙遮蔽等因素導致無線電通訊不良，延宕搶救時機。監察院今（24日）表示，要求新竹市政府、內政部切實檢討改進。

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

監院調查報告出爐！揭光電申設7大問題　政院應處理

監院調查報告出爐！揭光電申設7大問題　政院應處理

關鍵字：

外籍漁工監察院勞動部澎湖政府移工

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

賭博案又多1人！NBA急發聲明

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

普發5種方式　何時領現一次看

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面