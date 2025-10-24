3名外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

「我被雇主拳打腳踢，我卻要賠償雇主新臺幣5萬元……」111年12月，3名印尼籍漁工向勞動部1955專線申訴雇主多次施以人身暴力，為自保已先行離船。事後雖然雇主同意無條件讓3人轉換雇主，後來卻主張3人無故罷工，致其漁船在土魠魚盛產期無法出海捕魚，造成營業損失，要求每人賠償8萬元；最終經高雄地方法院勞動法庭之調解，3人各需賠償雇主5萬元。

監察院調查發現，該雇主歷來聘僱的漁工幾乎都曾向1955專線反映遭受暴力，最後都是以雇主已同意轉出而結案，雇主依然持續聘僱新的漁工，然而類似施暴情形未獲有效約束。該案調查報告出爐，監察院除函請澎湖縣政府、勞動部檢討改進外，亦副知農業部漁業署、司法院及印尼駐台辦事處參考。

監察院社會福利及衛生環境委員會、財政及經濟委員會聯席會議於22日通過王美玉、王幼玲兩位委員提出的調查報告，針對澎湖縣籍日○○號漁船多名外籍漁工申訴遭雇主人身傷害或無故驅趕，情節一致、顯非偶發，卻遭澎湖縣政府以缺乏證據或已接受安置為由草率結案，未查明真相、加強監督，致使施暴情形反覆發生，以及勞動部1955專線在紀錄、風險辨識與資訊轉介上存有系統性缺陷，使移工困境被淡化，保護機制流於形式等問題，決議糾正澎湖縣政府和勞動部。

王美玉、王幼玲兩位委員指出，從3名漁工指控雇主施暴，卻反遭提告並敗訴之案例中可見，地方政府在受理申訴時未盡查證責任、中央主管機關監督與審查機制亦告失靈，司法程序中對弱勢當事人參與權益的保障更顯不足，反映現行制度在申訴調查、行政審查及司法程序各環節均存在明顯缺口，難以形成有效的保護機制。

監察院除將函請澎湖縣政府、勞動部檢討改進外，亦副知農業部漁業署(本案雇主雖稱因漁工罷工致該船未出海，卻仍有出海事實並申請休漁獎勵金)、司法院(勞動調解僅聚焦在金額協議，未釐清關鍵爭點及事實)及印尼駐台辦事處參考。

王美玉、王幼玲兩位委員進一步指出，移工來臺前均簽署契約，該契約並經母國辦事處驗證過，但由於其內容多僅為原則性規定，實務上常見雇主另行要求簽署「補充契約」或「承諾書」；然而，此類文件常以AB約形式出現，內含違法條款，嚴重侵害勞工權益。

監委要求，勞動部應正視移工被迫簽署AB約的普遍現象，健全監管機制，並加強對仲介與契約內容的審查與監督，防杜違法條款流入制度，實質落實對移工權益的保障。

調查亦發現，日〇○號漁船雇主長期違反多項勞動及漁業法令，包括未依法辦理勞工保險、未登錄船員異動、於自行申報聘僱日期終止後，仍違法搭載漁工出海作業等情節，卻未被相關主管機關掌握與查處，顯示現行制度在資訊整合、監督查核及違規追責等環節存在明顯缺失。

