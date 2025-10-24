　
政治

普發現金11月上路！卓榮泰曝還有三大挑戰　喊話全民：防堵詐騙

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德23日發布總統令，公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」後，普發現金1萬元將在11月陸續展開登記、領取作業。行政院長卓榮泰今（24日）表示，還有3大挑戰要完成，包括確認國人個資、讓國人在7個月內領完，以及最重要的，全民和政府一起防堵不法詐騙，認明「10000.gov.tw」網站。

卓榮泰說，大家所關心的全民普發現金，是一件非常慎重的工作，行政院還有3個挑戰要完成，第一，2350萬國人同胞要透過5種領取方式，要確認個人資料正確無誤；第二，未來7個月中，要讓所有的全體國人或絕大部分國人領取完成後，這個任務才算到最後真正完成。

第三，卓榮泰強調，更重要的，希望人民跟政府一起，防堵所有詐騙集團的不法詐騙，唯有相信、確認政府的管道合法途徑，就是「10000.gov.tw」這個網站才是合法的管道，希望大家一起確認，政府會加強宣導。

▲▼行政院長卓榮泰出席「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」動土祈福典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰出席「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」動土祈福典禮。（圖／行政院提供）

行政院昨晚間召開記者會宣布普發現金相關措施，根據財政部規劃，普發現金1萬元的領取方式，有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等，共5種方式。

至於可領取對象，115年4月30日前，國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，還有115年4月1日到4月30日出生的新生兒，皆符合領取資格。

領取時間部分，登記入帳方式，可上「10000.gov.tw」網站登記，持健保卡號、身分證號、金融機構帳號，11月5日起到10日，開放預登記，11月10日開放登記、12日開始入帳。ATM領現部分，則是在11月17日開放領取。郵局領現部分，則在11月24日開放領取。所有管道的領取截止日皆為115年4月30日。

▼普發現金懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

