政論節目狂罵高市早苗「去死」　日本91歲左派媒體人慘了！

▲日本現年91歲的知名媒體人田原總一郎（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本BS朝日電視台昨（27）宣布，資深媒體人田原總一郎主持的政論節目《激論！クロスファイア》正式停播。現年91歲的田原在節目針對新上任的日本首相高市早苗發表不當言論，被外界批評「嚴重失言」。電視台認定此舉違反節目倫理與公共媒體社會責任，除了祭出嚴重警告，也懲處節目相關主管，並向觀眾致歉。

根據日媒《讀賣新聞》、《產經新聞》，爭議發生於19日播出的節目。當天田原總一郎邀請自民黨參議員片山皋月（現財務大臣）、立憲民主黨辻元清美與社民黨黨代表福島瑞穗，討論「選擇性夫妻別姓制度」等議題。

豈料，當辻元清美與福島瑞穗批評高市早苗在性別政策的立場上持保守態度時，田原總一郎卻突然插話，「那種人啊，就說『去死吧』就好了。」此言一出，現場氣氛瞬間凍結，連在場來賓都出面提醒發言不恰當。

該段內容並未經剪輯直接播出，引發觀眾不滿。BS朝日電視台21日先行對田原總一郎祭出「嚴重警告」，但在觀眾不斷抗議後，電視台24日召開臨時董事會，最終認定該發言明顯違反政治討論節目的道德準則，決定終止節目播出。

除了田原總一郎遭到訓誡外，節目負責人以及編成製作局長也因未能剪除不當言論，而受到懲戒處分。

BS朝日在聲明中強調，作為公共媒體，應維持公平與尊重，「對於此事造成觀眾與相關人士的不快與困擾，我們深表歉意。」

▲日本首相高市早苗24日下午在參眾兩院首次發表施政方針演說。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，《朝日新聞》報導指出，田原總一郎的經紀事務所則透過日媒《朝日新聞》，回應此次失言風波，「『去死吧』這句話並非針對任何特定人士，而是對在野黨辯論態度的情緒性表達。不過說出這樣的字眼確實不恰當，深感抱歉。」

據悉，田原總一郎以敢言著稱，長年主持多檔政論節目，是日本政媒界具代表性的人物之一。他的政治主張屬於左派，尤其譴責日本二戰時的侵略行為。然而，這次的不當發言不僅重創其形象，也凸顯媒體在言論自由與公共倫理之間的界線爭議。