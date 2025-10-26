　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

▲▼曼谷UNIQLO這舉動獲大讚！　哀悼期赴泰國「5件事要注意」。（圖／翻攝X@kikiat0731）

▲曼谷UNIQLO已經換上黑色系的展示服飾。（圖／翻攝X@kikiat0731）

記者吳美依／綜合報導

泰國93歲王太后詩麗吉辭世，王室成員與官員必須服喪1年，全國也進入哀悼期。網友發現，當地UNIQLO已火速替假人模特兒換上黑色系服飾，讓他驚訝之餘也肯定「公關反應迅速」。

住在曼谷的日本網友「きーきあっ」25日在社群平台X發文表示，由於妻子想要添購黑色衣服，因此2人吃完午餐後前往UNIQLO，店內假人模特兒所展示的衣服已更換完畢，「全部以黑色的衣服為主，反應速度真是快啊。」

24日晚間9時21分，泰國王太后詩麗吉（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）在曼谷朱拉隆功紀念醫院（King Chulalongkorn Memorial Hospital）安詳離世，享壽93歲。她2012年中風後便鮮少公開露面，長年臥病在床，17日敗血症病情惡化，儘管醫師全力搶救仍然病逝。

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已指示王室事務局依傳統禮制舉行最高榮譽的王室葬禮，王太后遺體將安置於曼谷大皇宮（Grand Palace）的杜實瑪哈帕薩王座殿（Dusit Maha Prasat Throne Hall）。

總理阿努廷25日也宣布，政府機關、國營企業及各級學校即日起降半旗致哀30天，公務員及國營事業員工須著黑衣哀悼1年，民眾則建議著黑衣或素色服裝90天表達哀思，同時呼籲各娛樂場所及相關服務業在30天內酌情暫停或減少娛樂性活動以示哀悼，但強調並未完全禁娛。

▼泰國王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）24日晚間離世。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼泰國王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）24日晚間離世。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒整理報導，在哀悼期前往泰國，以下5點注意事項值得關注：

1、穿著避免過度鮮豔或暴露，宜穿著黑白灰或素色低調的服飾。

2、避免在公共場所喧嘩或慶祝。

3、參與相關紀念活動時，切勿隨意拍照、錄影或直播，應該遵照活動指引與規定。

4、嚴禁評論王室或政治議題。泰國刑法第112條被俗稱「112」或「冒犯君主罪」，保護泰王與其眷屬免受批評，若發表批評、冒犯甚至諷刺王室的言論，都可能被視為觸法，進而招致牢獄之災。

5、尊重泰國民眾的哀悼之情，適時表達哀悼之意。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！
一家4口旅遊自撞釀悲劇！3月女嬰死亡
快訊／山本由伸完投！道奇炸2轟　G2擊敗藍鳥
快訊／非洲豬瘟爆發！卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」
泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好
爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

以色列開火！　加薩中部精準打擊

川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

「豬肉公主」哭談非洲豬瘟

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

以色列開火！　加薩中部精準打擊

川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

Hyundai「Venue小休旅大改款」印度亮相！台灣導入國產機率大

快訊／台糖園區星月湖驚見女浮屍　他凌晨4點半運動嚇壞急報警

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北士科回春待解約落地

從污泥到畫布的轉身　吳懷宣〈復歸與還原〉引人深思

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

台中透天豪宅凌晨大火！9人送醫年紀最小3歲　7歲女童10%灼傷

【當場起火】機車倒地燒成「火球」！　北市路口車禍騎士腳底著火急逃生

國際熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

泰國服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

川普警告：犯台對中國「非常危險」

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

痛批川普暴君！賀錦麗：我可能再戰白宮

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

7000萬年前恐龍蛋出土！光滑如水煮蛋

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

泰哀悼期　他逛曼谷UNIQLO大驚

川普宣布：對加拿大額外加徵10％關稅

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

日本熊襲累積10死　38歲男為救鄰居遭撕咬亡

更多熱門

相關新聞

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

泰國一名70歲老婦人遭詐騙集團騙取41萬泰銖（約新台幣38.7萬元），歹徒還說服她將剩餘存款用來購買金條，沒想到因黃金價格飆漲，竟意外賺進230萬泰銖（約新台幣217萬元）。

泰國禁娛30天？政府急闢謠：不強制

泰國禁娛30天？政府急闢謠：不強制

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

泰前官員稱「禁娛15天」引恐慌！秒刪文

泰前官員稱「禁娛15天」引恐慌！秒刪文

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」宣布延期

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」宣布延期

關鍵字：

泰國王太后UNIQLO哀悼

讀者迴響

熱門新聞

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

凌晨闖入3女房間「噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面