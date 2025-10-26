泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

▲曼谷UNIQLO已經換上黑色系的展示服飾。（圖／翻攝X@kikiat0731）



記者吳美依／綜合報導

泰國93歲王太后詩麗吉辭世，王室成員與官員必須服喪1年，全國也進入哀悼期。網友發現，當地UNIQLO已火速替假人模特兒換上黑色系服飾，讓他驚訝之餘也肯定「公關反應迅速」。

住在曼谷的日本網友「きーきあっ」25日在社群平台X發文表示，由於妻子想要添購黑色衣服，因此2人吃完午餐後前往UNIQLO，店內假人模特兒所展示的衣服已更換完畢，「全部以黑色的衣服為主，反應速度真是快啊。」

24日晚間9時21分，泰國王太后詩麗吉（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）在曼谷朱拉隆功紀念醫院（King Chulalongkorn Memorial Hospital）安詳離世，享壽93歲。她2012年中風後便鮮少公開露面，長年臥病在床，17日敗血症病情惡化，儘管醫師全力搶救仍然病逝。

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已指示王室事務局依傳統禮制舉行最高榮譽的王室葬禮，王太后遺體將安置於曼谷大皇宮（Grand Palace）的杜實瑪哈帕薩王座殿（Dusit Maha Prasat Throne Hall）。

總理阿努廷25日也宣布，政府機關、國營企業及各級學校即日起降半旗致哀30天，公務員及國營事業員工須著黑衣哀悼1年，民眾則建議著黑衣或素色服裝90天表達哀思，同時呼籲各娛樂場所及相關服務業在30天內酌情暫停或減少娛樂性活動以示哀悼，但強調並未完全禁娛。

▼泰國王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）24日晚間離世。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒整理報導，在哀悼期前往泰國，以下5點注意事項值得關注：

1、穿著避免過度鮮豔或暴露，宜穿著黑白灰或素色低調的服飾。

2、避免在公共場所喧嘩或慶祝。

3、參與相關紀念活動時，切勿隨意拍照、錄影或直播，應該遵照活動指引與規定。

4、嚴禁評論王室或政治議題。泰國刑法第112條被俗稱「112」或「冒犯君主罪」，保護泰王與其眷屬免受批評，若發表批評、冒犯甚至諷刺王室的言論，都可能被視為觸法，進而招致牢獄之災。

5、尊重泰國民眾的哀悼之情，適時表達哀悼之意。