女友愛穿「1款裙子」常走光！網風向一面倒：這角度很故意了

▲女友常穿「內建短褲」的裙子。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有一些裙子裡面會有褲管，為的就是降低走光的機會。近日有網友發文表示，女友很喜歡穿有褲管的短裙，但每次彎腰，都會走光，所以他就買了幾件單純的裙子，並且讓女友搭配安全褲一起穿，但對方卻很少這麼穿，於是他便PO文請大家給意見。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「女友愛穿內建短褲的裙子，一直走光」為標題發文，提到女友一直覺得，只要裙子裡面有褲管，就等於無敵了，但事實上，若從褲縫看，還是能看到內褲，且有的褲子很薄，就像沒有那一層一樣。

只是，當原PO提及這個狀況，女友卻覺得裙子內有褲管了，若再多穿一件安全褲很奇怪。因此，原PO後來就買了幾件單純的裙子，並請女友搭配安全褲一起穿，但對方卻很少穿。

女友認為，因為原PO是她男友，所以才會容易看到她走光。原PO則覺得，是女友的穿著本就常走光，結果卻不自知，像是對方要彎腰拉褲子時，就會走光。

貼文曝光後，有網友表示，「個人認為內褲本來就是用來遮擋私密處不讓人走光的，再加上一層蓋住內褲有什麼意義？會不會以後又要再穿一層遮住安全褲」、「內褲是為了遮私密處的，現在又要安全褲遮內褲，之後是不是又要穿遮安全褲的褲子，內褲露出來沒差吧，沒露點就好了」、「只要沒露點幹嘛多穿一件安全褲讓自己很悶不舒服，更何況裙子已經是褲裙了欸」。

也有網友回應，「講真的男生分得清楚安全褲跟內褲的差別嗎？又不是一直盯著看，如果是剛好瞄到的話根本看不出來吧，我自己的安全褲看起來跟黑色內褲沒兩樣啊，後來都直接不穿安全褲」、「但其實誰能真的用這個角度看到？我想到的只有上樓梯，但老實說，看到內褲又如何？我投內建安全褲就不額外穿一票」、「說真的，就算穿超短裙我也沒看到過內褲（底褲）半次，你這角度很故意了，一般人誰會這樣看」。