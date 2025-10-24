男友在家「坐著尿尿」曝原因！她更愛了　網點頭：大加分

▲原PO發現男友在家都是坐著尿尿。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

男性在家上廁所時，會站著還是坐著？近日就有網友發文表示，她和男友同居後，才發現對方都是坐著小便，原因是比較舒服，而她也因為這樣，覺得更愛男友了，有人的男友也是坐著尿尿嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「關於男友在家很少站著上廁所」為標題發文，提到她和男友同居兩個月，她才發現對方在家幾乎都是坐著尿尿。她曾問過男友原因，對方則說，因為坐著尿會比較舒服一點，只有人在外面時，才會站著尿。

原PO也說，男友很偶爾才會在家站著尿，但如果真的站著，也會把馬桶蓋掀起來，所以她完全不用擔心坐到有尿漬的馬桶。她還透露，自己是第一次看男生坐著小便，加上前任上廁所都會亂噴，所以男友的這個習慣，就讓她覺得更愛對方了，有沒有誰的男友也是坐著尿尿的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「前任是坐著尿尿，他也只有這個好處了」、「在家坐著尿尿沒關係吧，真的比較舒服」、「男友會叫其他來家裡玩的男生全都要坐著尿」、「我也都是坐著，站著因為跟馬桶有點距離很容易噴濺出來，覺得不是很衛生，上完廁所也會用衛生紙」、「跟你一樣！前任也是尿會滴在馬桶蓋，都不清，現任就是坐著尿尿，大加分」、「我男友也坐著尿尿 他覺得大小號可以同時很方便」。也有網友說，「男友站著尿尿，但是會自己清理噴濺出來的尿尿」。

泌尿科醫師高銘鴻先前曾在臉書分享，雖然大部分的男性還是習慣站著小便，但坐著上的話，也有不少益處，包含減少排尿困難、減少尿液殘留、延緩膀胱老化、預防尿液亂噴、避免暈眩跌倒。