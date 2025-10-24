　
男友在家「坐著尿尿」曝原因！她更愛了　網點頭：大加分

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照） 

▲原PO發現男友在家都是坐著尿尿。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

男性在家上廁所時，會站著還是坐著？近日就有網友發文表示，她和男友同居後，才發現對方都是坐著小便，原因是比較舒服，而她也因為這樣，覺得更愛男友了，有人的男友也是坐著尿尿嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「關於男友在家很少站著上廁所」為標題發文，提到她和男友同居兩個月，她才發現對方在家幾乎都是坐著尿尿。她曾問過男友原因，對方則說，因為坐著尿會比較舒服一點，只有人在外面時，才會站著尿。

原PO也說，男友很偶爾才會在家站著尿，但如果真的站著，也會把馬桶蓋掀起來，所以她完全不用擔心坐到有尿漬的馬桶。她還透露，自己是第一次看男生坐著小便，加上前任上廁所都會亂噴，所以男友的這個習慣，就讓她覺得更愛對方了，有沒有誰的男友也是坐著尿尿的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「前任是坐著尿尿，他也只有這個好處了」、「在家坐著尿尿沒關係吧，真的比較舒服」、「男友會叫其他來家裡玩的男生全都要坐著尿」、「我也都是坐著，站著因為跟馬桶有點距離很容易噴濺出來，覺得不是很衛生，上完廁所也會用衛生紙」、「跟你一樣！前任也是尿會滴在馬桶蓋，都不清，現任就是坐著尿尿，大加分」、「我男友也坐著尿尿 他覺得大小號可以同時很方便」。也有網友說，「男友站著尿尿，但是會自己清理噴濺出來的尿尿」。

泌尿科醫師高銘鴻先前曾在臉書分享，雖然大部分的男性還是習慣站著小便，但坐著上的話，也有不少益處，包含減少排尿困難、減少尿液殘留、延緩膀胱老化、預防尿液亂噴、避免暈眩跌倒。

母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼

威廉上周說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提

遲到扣多少薪水？　正確算法曝

看懂了！妹子曝男友求歡前「1舉動」爆共鳴

飯店將不給「包裝水」　全場炸了：太誇張

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

