坐辦公室！很多同事「都有1習慣」還特地早起　網：別邋遢就OK

▲坐辦公室會不會打扮？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果坐在辦公室，沒有見客戶的需求，是否還會特別打扮？近日就有網友發文表示，她每天都是對著電腦工作，所以看到同事們精心打扮，都覺得非常佩服，大家為什麼可以捨棄睡眠時間，特別早起打扮自己呢？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「坐辦公室需要打扮嗎」為標題發文，提到她每天都要面對電腦8至10小時，只有午休和上廁所的時候，才會起身走動，因此她實在不知道為什麼上班要特別打扮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO注意到，她的同事們都很注重外在形象，哪怕家裡住得遠，也會天天全妝，讓她非常佩服。她也說，她都是素顏、戴眼鏡、穿T-shirt配寬褲，這樣起床後只要花10分鐘便能出門。

原PO坦言，她以前也曾想過要認真打扮去公司，但這樣就要提前40分鐘起床，而且好看的衣服往往沒這麼舒服，大家為什麼會捨棄睡眠時間，特別早起打扮呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為自己看了自己心情好」、「女為悅己者容，況且維持自己的形象也是一種自我要求，適度的裝扮參與任何場合都是一種尊重，素顏也沒什麼不行，但也別太邋遢」。也有網友說，「公司沒要求，就穿著乾淨就好，公司有要求且薪水超過10萬，我會打扮」、「這不是需要的問題，看人重視外表還是睡眠，我自己就是寧願多睡一會兒，不要邋遢就ok」。