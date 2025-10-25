快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌。農業部指出，21日的疑似非洲豬瘟案例已經完成病毒珠分離，有檢測到非洲豬瘟病毒，已經完成確診程序，將會向世界動物衛生組織通報，也會暫停豬肉出口，同時向貿易夥伴國家通報疫情。

▲行政院政務委員陳時中在非洲豬瘟中央災害應變中心主持記者會。（圖／記者許敏溶攝）

台中爆發非洲豬瘟，農業部已經啟動禁運禁宰豬隻等7項防疫作為，並已在台中成立非洲豬瘟前進應變所，農業部常務次長杜文珍擔任指揮官，政務委員陳時中擔任督導。非洲豬瘟中央災害應變中心今天在台北舉行會議，會後由政委陳時中主持記者會。

農業部指出，21日的疑似非洲豬瘟案例已經完成病毒株分離，有檢測到非洲豬瘟病毒，已經完成確診程序，將會向世界動物衛生組織通報，也會暫停豬肉出口，同時向其他國家通報疫情。

防疫署則補充說明，若三個月內台灣沒有第二例非洲豬瘟確診案例，就可列為非疫區國。

另根據農業部防檢署表示，針對疑似案例場關聯場檢驗結果，包括化製運輸車輛、活豬運輸車輛的關聯場進行採檢，包括彰化縣5場、苗栗縣1場及台中市34場，共40場的關聯牧場，今天早上台中市政府與中興大學實驗室確認，檢驗結果皆為陰性。另彰化縣芬園鄉一家養豬場昨傳出4頭豬隻死亡，經過基因比對後，今天也初步排除感染非洲豬瘟。