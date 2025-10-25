非洲豬瘟「有信心清零」　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神

▲政委陳時中表示，只要大家發揮鏟子超人義無反顧精神，一起努力就有信心清零。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟引發全民恐慌，但政委陳時中坐鎮後，外界聯想過去新冠疫情時期。對非洲豬瘟是否有信心清零，陳時中今（25日）表示，全民在自己範圍內做自己該做的，發揮像花蓮鏟子超人一樣義無反顧的精神，只要大家各守本分、一起努力，就有信心讓非洲豬瘟清零。

台中爆發非洲豬瘟，農業部已經啟動禁運禁宰豬隻等7項防疫作為。非洲豬瘟中央災害應變中心今天在台北舉行會議，會後由政委陳時中主持記者會，由於目前針對疑似案例場關聯場檢驗結果，檢測40場都是陰性，媒體詢問陳時中是否有信心將非洲豬瘟清零。

陳時中笑著回答媒體，「你這樣問是害我！」他隨後詢問與會的農業部與環境部在場官員，大家都異口同聲表示有信心。陳時中強調，防疫工作需要中央與地方合作，只要大家各守本分，這段期間發揮和鏟子超人一樣義無反顧的精神，就有信心清零。

陳時中進一步表示，目前初步檢測結果雖然沒有非洲豬瘟外擴證據，「但也不容我們現在就放下心來，因為有潛伏期。」而且豬雖然沒移動，但車子與人都會移動，所以進出的消毒SOP非常重要，對於移動管制需要有非常重要的配套，會要求農業部強化相關訓練與SOP，從養殖戶到工作人員都要確實遵守SOP。