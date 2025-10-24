　
地方 地方焦點

中華電信佳里機房10/28汰換交換機　723區碼電話恐短暫斷線

▲中華電信佳里機房將於10月28日汰換交換機，723字頭電話用戶通訊受影響。（記者林東良翻攝）

▲中華電信佳里機房將於10月28日汰換交換機，723字頭電話用戶通訊受影響。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中華電信台南營運處表示，位於佳里機房將於10月28日下午3時起進行交換機汰舊換新改接工程，作業期間，佳里區723字頭電話用戶可能出現數秒至數分鐘不等的通話中斷情況，造成不便，敬請民眾見諒。

中華電信指出，此次工程為提升設備效能與通訊穩定性而規畫，工程期間將加派人員監控系統狀況，以縮短影響時間。建議民眾提前留意通訊需求，必要時可改用行動電話或其他聯絡方式。

更多新聞
AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會啟用智慧生態教育基地

中華電信台南營運處，23日攜手台灣黑面琵鷺保育學會，於頂山國小舉辦「AI科技復育生態教育中心」啟用典禮，導入AI與IoT整合技術，打造全台首座兼具保育與教育功能的智慧生態場域，展現企業以科技實踐ESG永續的具體行動。

