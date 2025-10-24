中華電信佳里機房10/28汰換交換機　723區碼電話恐短暫斷線

▲中華電信佳里機房將於10月28日汰換交換機，723字頭電話用戶通訊受影響。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中華電信台南營運處表示，位於佳里機房將於10月28日下午3時起進行交換機汰舊換新改接工程，作業期間，佳里區723字頭電話用戶可能出現數秒至數分鐘不等的通話中斷情況，造成不便，敬請民眾見諒。

中華電信指出，此次工程為提升設備效能與通訊穩定性而規畫，工程期間將加派人員監控系統狀況，以縮短影響時間。建議民眾提前留意通訊需求，必要時可改用行動電話或其他聯絡方式。