北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

▲北市大同區昌吉街路樹因風雨倒塌 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，北台灣今晚（20日）雨勢驚人。氣象署估計，台北市平地24小時雨量可達150至250毫米，山區更上看1100毫米。北市府氣象團隊研判，今晚至明晨8時為最強時段，為防土石流災害，已針對士林、文山、南港、內湖4區邊坡保全戶進行預防性撤離。

北市長蔣萬安晚間視察災害應變中心表示，此次撤離是針對保全戶採「預防性避難」，即使尚未達紅色警戒，也須提前因應強降雨。他指出，根據最新預報，北市今起至22日累積雨量驚人，山區已出現多起落石與小範圍崩塌。南港舊莊里雨量破300毫米達紅色警戒，1戶2人已於上午完成撤離，士林、文山及內湖部分里別亦陸續啟動安置。

農業部農村水保署晚間更新警戒，全台共159條土石流黃色警戒，其中汐止東山里已升為紅色警戒，要求地方政府強制撤離。台北市文山政大里、內湖碧山里及南港舊莊里等多處均在黃色警戒名單內，氣象人員提醒，入夜後仍可能持續升級。

暴雨也引發多起交通與環境災情，一輛白色大貨車在北市道路打滑撞上分隔島，車頭全毀冒煙，所幸無人傷亡。景美溪水暴漲幾乎淹到景美橋，南港山區茶農被迫下山避難。市府傍晚起關閉淡水河、基隆河沿線水門「只出不進」，並警告堤外停車車輛若未移走，將遭拖離並處最高4800元罰鍰。