地方 地方焦點

守住餐桌安全　台南連假稽查豬肉標示與來源民眾焢肉飯安心吃

▲台南市衛生局人員至市場查覈豬肉攤，確認來源與屠宰標示是否符合規定。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局人員至市場查覈豬肉攤，確認來源與屠宰標示是否符合規定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

非洲豬瘟疫情升溫，台南市衛生局連假期間仍持續查核市售豬肉來源與標示，嚴格把關民眾餐桌安全，根據統計，自農業部宣佈停止豬隻輸送及屠體搬運至10月24日止，全市共查覈67家次，包括10處市場35家豬肉攤販，其中31家符合法規，4家要求限期補正。另查核餐飲業6家、養豬場1家及食品製造業25家，結果均符合規定。

衛生局強調，市售豬肉皆須經合法屠宰及檢驗合格才能販售，民眾可安心選購。衛生局也配閤中央政策持續加強非洲豬瘟防治與豬肉來源查覈，守護食材衛生安全。

衛生局長李翠鳳指出，非洲豬瘟雖對豬隻具有高度致命性，但並不會感染人類。依世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒在無蛋白質環境中可存活於pH 3.9至11.5之間，而人體胃酸pH值低於此範圍，多數病毒會被消化系統破壞，加上市售豬肉均經衛生檢驗，正常購買與烹調即可安心食用。她亦提醒民眾，烹煮豬肉時應加熱至70℃以上，病毒即失去活性。

▲台南市衛生局人員至市場查覈豬肉攤，確認來源與屠宰標示是否符合規定。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也提醒，非洲豬瘟影響的是豬隻，不會危害人體健康，只要選購合法來源、徹底煮熟，焢肉飯、滷肉飯等台南美食仍可放心享用。他呼籲民眾挑選具產銷履歷（TAP）、台灣優良農產品（CAS）或屠宰衛生檢查標誌的豬肉，如發現疑似走私或來源不明產品應立即通報，避免疫情擴散。

若民眾對食品安全衛生有疑問，可撥打衛生局食品藥物管理科服務專線0800-285-000，將有專人提供協助。

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

關鍵字：

餐桌台南連假稽查豬肉標示來源

