國道上午防7處地雷　高公局：南下改午後出發

▲國1湖口路段車多壅塞。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李姿慧／台北報導

今日（25日）為光復節連假第2日，目前僅國1南下湖口到湖口服務區壅塞，其餘路段大致順暢，不過高公局研判，尖峰時段仍有旅遊車潮，上午國道有7處易塞路段，建議南下趁中午後再出發。

根據統計，今天凌晨0時到5時國道平均交通量為4.9百萬車公里，為平日年平均4.0百萬車公里之1.2倍；預估今日交通量為105百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，僅國1南下湖口到湖口服務區較壅塞，截至上午8時，交通量為12.8百萬車公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，今日雖局部地區有雨勢，研判尖峰時段仍有不少旅遊車潮，今日上午國道有7處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

國道今天相關疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。