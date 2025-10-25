防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線　黃偉哲：守住滷肉飯的靈魂

▲農業局及動保處人員前往高風險廚餘養豬場稽查，場外撒佈生石灰築起防疫「護城河」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因農業部證實中部出現非洲豬瘟陽性案例，台南市第一時間啟動跨局處防疫應變作業。市長黃偉哲召開「非洲豬瘟防疫專家顧問及跨局處聯繫會議」，宣示將以「快速應變、徹底消毒、區域聯防」為原則，全力守住畜牧產業，更直言「這不只是豬的戰爭，也是守護滷肉飯、肉燥飯的基礎工程」。

台南市目前啟動五道防線阻絕疫情入侵，包含：（1）全面禁止廚餘餵豬並擴大去化量能；（2）依中央規定養豬場禁運五天，發現異常立即通報；（3）主動發放消毒水協助落實消毒；（4）動支第二預備金1,000萬元，強化產業防疫能力；（5）深化社區宣導，提醒民眾切勿攜帶境外豬肉製品入境。

農業局長李芳林表示，動保處已於10月23日完成訪查台南市12戶高風險廚餘養豬場，均確認停止餵食廚餘並改以飼料餵養，場內豬隻健康無虞，且在場外鋪設生石灰作為防疫「護城河」。24日也會同畜產科進行聯合稽查，確保作業符合法規。同時於本市兩處肉品市場張貼禁運公告及罰則圖卡，對526戶養豬場加強稽查、疫調與消毒藥品提供，並在化製場抽驗死亡豬隻，以強化監測機制。

▲肉品市場張貼全國禁運公告與罰則圖卡，提醒民眾勿攜帶境外豬肉製品入境，以防疫為重。

動保處呼籲養豬戶務必落實門禁與人車消毒措施，張貼「防疫期間 謝絕參訪」告示；連假期間也應避免讓返國親友入場，勿造訪其他養豬戶，以阻絕病毒跨場傳播風險。如發現豬隻異常死亡，請立即通報動保處通報專線：06-6323039，共同守住台灣豬肉產業的最後防線。