生活 生活焦點

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

▲▼國5北上頭城到坪林路段壅塞。（圖／翻攝高速公路1968）

▲國5北上頭城到坪林路段壅塞。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李姿慧／台北報導

北返車潮提早湧現，今天(25日)光復連假第2天，國5北上頭城到石碇路段中午湧現車潮，時速僅剩20到30多公里，高公局研判下午北返車流將越來越多，國道有13處易塞路段，國5北上預料要塞到午夜。

今日為光復節連續假期第2日，上午發生多起車禍，包括9時16分國1南向87.7公里處2輛小客車追撞，一度回堵1公里；10時11分國1北向326公里處2輛小客車追撞，也一度回堵2公里；10時28分國3南向234公里處2輛小客車追撞，後方車流一度回堵3公里。

上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國3南向土城至龍潭、烏日至霧峰，其餘路段行車大致順暢，南下塞車路段中午後大多紓解。

中午北返車流也提早湧現，國5北上頭城到石碇路段車多壅塞，國3北上中和到安坑也出現塞車，高公局研判今日下午北上車流將逐漸湧現，13路段易壅塞，包括國1南向路竹-岡山，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

以及國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，容易車多壅塞。

10/24 全台詐欺最新數據

