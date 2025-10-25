　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲明天收假日，國道11路段易塞。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(26日)光復連假收假日，預料有最後一波北返車潮，高公局預判國道有11處易塞路段，國5北上車流上午10時就會出現，預估深夜22時才紓解，恐連塞12小時，行車時間為平常的7倍。

明日光復節連續假期收假日，預估國道交通量為106萬車公里，約為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，約為平日年平均46百萬車公里的1.2倍。

高公局預判，明日國道有11處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

國道明天相關疏導措施，包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

10/24 全台詐欺最新數據

守住餐桌安全台南連假稽查豬肉標示與來源　民眾焢肉飯安心吃

守住餐桌安全台南連假稽查豬肉標示與來源　民眾焢肉飯安心吃

非洲豬瘟疫情升溫，台南市衛生局連假期間仍持續查核市售豬肉來源與標示，嚴格把關民眾餐桌安全，根據統計，自農業部宣佈停止豬隻輸送及屠體搬運至10月24日止，全市共查覈67家次，包括10處市場35家豬肉攤販，其中31家符合法規，4家要求限期補正。另查核餐飲業6家、養豬場1家及食品製造業25家，結果均符合規定。

中共慶祝台灣光復紀念日　民進黨：意圖壓縮台灣國際空間不會成功

中共慶祝台灣光復紀念日　民進黨：意圖壓縮台灣國際空間不會成功

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

交通壅塞北返車潮光復節連假國道高公局

