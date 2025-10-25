連假第2天！公路局預警13處省道易塞　淡水、日月潭列熱點

▲今預估有出遊車潮，13處省道易塞，淡水為旅遊熱點。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今日（25日）為光復節連假第2日，公路局預判將有旅遊車潮出現，13處省道易塞，包括台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台21線日月潭路段、台3線古坑至梅山路段、台61線鳳鼻至香山等路段。

公路局表示，今天連假第2天，預估部分路段將有觀光旅遊車潮湧現，預料省道易壅塞路段，包含銜接國道之快速公路的北部台64線接國3中和交流道與台65線接國3土城交流道、中部台74線台中環線接國3霧峰路段、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道與台88線接鳳山~五甲交流道。

主要城際道路部分，北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線玄寶大橋，以及台61線中彰大橋等路段，也容易車多壅塞。觀光景點周邊道路部分，包括北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山等路段也易塞。

此外，公路局也提醒，因應燕子口堰塞湖水位溢流靳珩隧道，台8線167K+700~184K+500(天祥至太魯閣路段仍持續配合封路，後續視災況評估另行公告放行時間，請民眾避開該路段或出發前先查詢相關管制情形。