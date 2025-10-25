　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

娃哈哈分家大反轉！宗馥莉已回集團上班

▲娃哈哈公主宗馥莉正式接下集團總經理職位。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲娃哈哈公主宗馥莉。（圖／翻攝娃哈哈）

記者蔡紹堅／綜合報導

娃哈哈集團分家事件出現大反轉，根據陸媒引述內部人士說法，宗馥莉已回來集團上班，先前在外創立的新品牌「娃小宗」暫時退場。

娃哈哈品牌原傳出由於經營權的糾紛將退場，但最新報導指出，宏勝系銷售各分公司接到通知，2026年繼續使用「娃哈哈」品牌，不會出現其他品牌。

同時，山東的娃哈哈經銷商也證實，已經接到宗馥莉所控股的宏勝系業務員通知，要求經銷商打款繳納保證金，明年繼續銷售娃哈哈品牌產品。

▼娃哈哈知名產品「AD鈣奶」。（圖／CFP）

▲▼娃哈哈知名產品AD鈣奶。（圖／CFP）

一位娃哈哈集團內部人士更透露，宗馥莉已回來上班，但因此前辭去娃哈哈集團董事長及總經理，她現在是以宏勝飲料集團總裁的身份行事。

這也意味著，宗馥莉9月辭職後在外推出的「娃小宗」品牌將暫時退場。

宗師傅飲料有限公司總裁趙方宸曾在娃哈哈工作18年，擔任過區域市場負責人，他認為，娃小宗到娃哈哈的急速反轉，可能是受到經銷商體系的阻力，今年宏勝系保證金收取任務遠未完成，許多省份只完成10%至20%，這與去年提前完成的情況有很大的差別。

趙方宸分析，有經銷商擔心支付保證金後，收到的貨是「娃小宗」，因此拒絕付款，為了挽回保證金收取的頹勢，宏勝系才又放出消息，稱明年繼續銷售娃哈哈品牌產品。





邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

