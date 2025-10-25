路邊停車「掃QR Code繳費」被盜刷30萬？警曝真相：台灣無相關案例

▲在路邊停車，停車繳費單常被夾在雨刷下。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有影片宣傳，路邊停車的「QR Code繳費單」全都是假的，甚至有民眾被盜刷。不過，台灣事實查核中心就指出，警方並未接獲此類報案，台灣目前也沒有相關案例，對於影片提及的內容，為「錯誤」訊息。

近日網路流傳「路邊停車『QR Code繳費單』全是假的！已有上千車主被騙」的影片，內容提到，有詐騙集團會在車輛的雨刷上放置仿真的停車單，引導民眾掃描假的QR Code，並且輸入信用卡資料，借此竊取金錢，甚至有民眾因為誤掃QR Code，而被盜刷30萬元。

不過刑事局與165反詐騙諮詢專線表示，目前並沒有接獲類似的詐騙通報；台北市、台中市、高雄市停車管理處也都沒有接獲相關受騙通報。

台北市停管處官網顯示，台北市的紙本停車單印有QR Code和三段式條碼，QR Code會導向市府智慧支付平台或合作支付APP，條碼則可以在超商繳費，另外，民眾也可以透過官網列印收據或查詢繳費紀錄。

台中停管處指出，目前共有3種合法開單形式，紅色紙本停車單僅有三段式條碼，可至超商繳費；藍色停車單印有行動支付QR Code、條碼，前者會導向合作支付平台，系統要有停車費紀錄才能完成繳費；另有無紙化開單，可在路邊或公車亭掃描官方條碼，以查詢與繳費，但同樣要有費用紀錄才能支付，「所有合法的QR Code繳費皆須由官方系統產生。若掃描到不明QR Code，導向陌生網站或非官方平台，應立刻提高警覺」。

高雄停管處也表示，高雄人工開單的QR Code會直接導向官方繳費網站，同時有條碼供超商繳費，智慧車格部分則採用感應式管理，「市府印製的QR Code都會連結至政府或合作支付平台，若遇可疑頁面，應立即停止操作」。

事實查核中心指出，網傳影片的帳號並不是政府警政或資安單位，也不是新聞媒體所有，雖然其發布內容多為治安、資安、健康警訊等主題，但影片都沒有標示具體消息來源，尤其封面設計、剪輯手法、描述語氣高度雷同，「顯示可能以固定模板大量製作，研判屬於內容農場性質的帳號」。

資安專家劉彥伯指出，台灣目前並沒有出現影片中的案例，「被詐騙30萬」、「已有上千車主受害」為誇大且未經證實的說法，營造恐慌和危機感，「這類影片多利用民眾對詐騙的恐懼心理吸引點閱」。